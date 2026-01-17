Bill Kaulitz entsetzt: Heidi und Tom machen Dry January

Heidi Klum (52) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) haben das neue Jahr mit einer gesunden Challenge begonnen. Das Paar beteiligt sich am Dry January und verzichtet den gesamten Monat Januar auf Alkohol. Der Musiker verriet im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood": "Meine Frau wollte es machen und ich hab gesagt, ich mache es mit." Heidi postete in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem sie gemeinsam mit Tom im Bett liegt und mit einer Tasse Tee auf die alkoholfreie Zeit anstößt.

Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) sieht den Dry January jedoch mit ganz anderen Augen. Der Sänger scheute im Podcast nicht davor zurück, seinen Unmut in gewohnt offener Art kundzutun. "Was soll das? Das ist so furchtbar!", ärgert sich Bill lautstark. Er ist keineswegs begeistert von der Idee, einen Monat lang völlig auf Alkohol zu verzichten. "Da bleiben ja dann keine Monate mehr über zum Spaß haben dann", so Bill weiter. Während Heidi und Tom also mit Tee ins Jahr starten, scheint sein Bruder lieber auf ein Glas Wein auszuweichen.

Das dynamische Geschwisterduo liefert mit ihrer unterschiedlichen Sicht auf solche Lebensstile regelmäßig Stoff für hitzige, aber humorvolle Gespräche im Podcast. Tom und Bill, die als Kinder durch ihre Band Tokio Hotel gemeinsam berühmt wurden, teilen eine enge Verbindung, die auch in den Gegensätzen ihrer Persönlichkeiten sichtbar wird. Während Tom mit seiner Ehefrau Heidi ein entspannteres Leben führt, ist Bill für seine impulsive und direkte Art bekannt. Diese Lebendigkeit spiegelt sich nicht zuletzt in ihren unterhaltsamen und oft spontanen Diskussionen wider.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall, London

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Mann Tom Kaulitz, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin