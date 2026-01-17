Brooklyn Beckham erntet Spott mit neuem Kochvideo im Netz

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt mit seinem neuesten Kochclip auf Instagram für hitzige Diskussionen. In dem Video, das er am Wochenende mit seinen 16 Millionen Followern teilte, zeigt der Hobbykoch, der auch gerne modelt, wie er für ein Chicken Parmesan Hähnchenhack zu Patties formt, eine Dose Tomaten mit bloßen Händen zerdrückt und eine Ei-Mischung aus gleich sechs Eiern anrührt. Schauplatz war seine heimische Küche. Während einige Fans neugierig wurden, reagierten andere entsetzt – und die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten.

Unter dem Clip häufen sich kritische Stimmen, die seine Methode als "ekelhaft" bezeichnen. "Warum benutzt du Hähnchenhack?", fragte ein User. Auch die Frage nach der Eierschwemme und dem Einsatz von Dosentomaten zog sich durch den Kommentarbereich: "Ich kann nicht verstehen, warum man das mit Hähnchenhack macht. Es sieht eklig aus, wenn er es zusammendrückt." Doch es gab auch Zuspruch. Ein Fan lobte unter dem Video: "Noch nie mit Hähnchenhack gesehen. Normalerweise nehme ich Hähnchenbrust, aber das sieht klasse aus." Das polarisierende Rezept trifft damit einmal mehr den Nerv seiner Fangemeinde.

Parallel kocht der Familienstreit im Hause Beckham weiter hoch. Laut The Sun ließ Brooklyn seinen Eltern Victoria und David per Anwaltschreiben ausrichten, dass sie ihn nur noch über Juristen kontaktieren und ihn nicht auf Social Media markieren sollen. Ein "Like" von Victoria unter einem Roast-Chicken-Clip soll anschließend zum Bruch geführt haben – Bruder Cruz (20) schrieb auf Instagram: "Als sie aufmachten, waren sie blockiert ... und ich auch." In der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen den Beckhams und Brooklyns Frau Nicola Peltz (31) immer wieder Thema und von Streitigkeiten bis zu versöhnlichen Familienfotos geprägt. Privat teilt Brooklyn gern Einblicke aus der Küche, von Pasta-Sessions bis zu selbstgemachten Burgern – Momente, die ihn abseits des Rampenlichts als jemanden zeigen, der im Kochen Ruhe findet und Rezepte als kleinen Gruß an seine Community versteht.

Imago Brooklyn Beckham, 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham