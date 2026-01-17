Claudia Obert führt "Wahlkampf" für Dschungelcamperin Eva

Claudia Obert (64) nimmt ihre neue Rolle als Begleitperson von Eva Benetatou (33), die bald ins Dschungelcamp einziehen wird, mehr als ernst: In Hamburgs Friseursalons und ihren Stammkneipen rührt die Luxuslady nach eigenen Angaben seit geraumer Zeit die Werbetrommel, um ihrer Freundin den Rücken zu stärken. "Ich mache für sie Propaganda und Wahlkampf – mehr geht gar nicht. Da bin ich gut drin", erklärt die Hamburgerin im Interview mit RTL und gibt sich siegessicher. Für Claudia ist die Reise nach Australien eine Premiere, die ihrer Aussage nach eher zufällig zustande kam, doch nun ist sie mit vollem Elan dabei. Während Eva bald im australischen Busch um Sterne kämpft, sorgt Claudia also im Hintergrund für die nötige mediale Aufmerksamkeit und ordentlich Stimmung unter den Zuschauern.

Im Fünf-Sterne-Hotel "Imperial" in Surfers Paradise residiert Claudia bald fernab von jedem Camping-Stress und bleibt dabei ihrem Image als bodenständige High-Society-Größe treu. Den angeblichen Glamour des Luxusdomizils sieht sie dabei vollkommen pragmatisch. "Das ist für mich kein Luxus, das ist für mich Tagesgeschäft. Ich empfinde es als Luxus, wenn ich mal zwei, drei Stunden in Düsseldorf mit dem Kleinen zusammen bin", stellt sie klar. Gemeint ist George, Evas Sohn und Claudias Patenkind. Zwischen Champagnergläsern und Society-Events offenbart die Designerin damit eine ungewohnt weiche Seite. Obwohl sie selbst keine eigene Familie habe, seien Kinder bei ihr immer willkommen, betont sie. Dass sie die Rolle der Patentante ernst nimmt, zeigt auch ihre Anwesenheit in Down Under, auch wenn sie selbst gewohnt lakonisch warnt, die vermeintlich emotionale Angelegenheit bloß "nicht zu dramatisieren".

Trotz der neuen, sanfteren Töne bleibt Claudia eine Meisterin der Selbstinszenierung. Auf ihren legendären Alkoholkonsum angesprochen, zeigt sie sich überraschend diszipliniert und verweist auf die harten Fakten des australischen Marktes. Champagner sei dort "entsetzlich teuer", weshalb sie das edle Getränk bewusst genieße; je weniger sie trinke, desto besser schmecke es ihr am Ende. Gleichzeitig zeigt sich, dass ihr Engagement für Eva weit über mediale Präsenz hinausgeht: Sie organisiert Abläufe, unterstützt die Dschungelcamperin im Hintergrund und sorgt für Stimmung. Zwischen Society-Auftritten, Luxushotel und Patenkind George verschmilzt Claudias schrille Persönlichkeit dabei mit echter Fürsorge, wodurch sie nicht nur als Begleiterin glänzt, sondern auch die Freundschaft der beiden Frauen in Down Under sichtbar und spürbar macht.

Matthias Wehnert / Future Image/ ActionPress Evanthia Benetatou und Claudia Obert

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn und Claudia Obert, TV-Bekanntheiten

Instagram / claudiaobert_luxusclever Eva Benetatou und Claudia Obert im April 2025