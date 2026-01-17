Danielle Brooks erlebt Zahn-Schreck mit ihrer Tochter

Danielle Brooks (36) hat bei den Critics Choice Awards in Santa Monica ausgeplaudert, was ihrer Tochter kürzlich passiert ist – und warum die Zahnfee trotzdem geliefert hat. Die Schauspielerin traf am Sonntag, 4. Januar, auf People und erzählte, dass ihre sechsjährige Tochter Freeya ihren dritten Wackelzahn verloren – und versehentlich verschluckt – hat. Kein Zahn unter dem Kopfkissen, kein Problem: "Diese Zahnfee ist trotzdem erschienen", sagte Danielle. "Sie kam. Ja. Sie ist buchstäblich mit dem Flugzeug eingeflogen und hat dafür gesorgt, dass sie ihr Geld hatte." So wurde aus dem kleinen Schreckmoment ein Happy End für die Familie in Kalifornien.

Neben der süßen Familien-Anekdote verriet die "Peacemaker"-Darstellerin auch, wie sie ins neue Jahr gestartet ist. "Ich habe mich mit Freunden getroffen und wir haben Bohnen, Blattgemüse und Maisbrot gegessen, um das neue Jahr zu begrüßen. Denn das steht für uns für Wohlstand und Hoffnung", erklärte Danielle gegenüber People. Traditionell gehört für die Schauspielerin außerdem ein Spieletag dazu: "Ich mache jeden 1. Januar einen Game Day." Beruflich ist der Kalender ebenfalls gut gefüllt: Als Nächstes geht es für sie mit dem Film "If I Go Will They Miss Me" zum Sundance Festival. Außerdem seien weitere Projekte in der Pipeline, darunter "Minecraft 2" und die Actionkomödie "It’s a Bad Day" mit Cameron Diaz (53).

Privat schwärmt die Schauspielerin immer wieder von Freeyas Bühnenmut. Bereits im Oktober 2025 erzählte Danielle auf dem roten Teppich der ABT Fall Gala People, dass ihre Tochter Ballett tanzt und bei einem Auftritt ihren ganz eigenen Moment hatte: "Meine Tochter hat performt und sie war wie Beyoncé, weil sie sich irgendwie vor alle gestellt hat. Es war wirklich niedlich." Mit einem Augenzwinkern nannte sie sie damals "Diva in Ausbildung". Momente wie der verschluckte Zahn und der Besuch der Zahnfee zeigen aber, wie spielerisch die beiden kleine Alltagsdramen in Familiengeschichten verwandeln, die allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danielle Brooks, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dennis Gelin und Danielle Brooks mit ihrer Tochter, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Danielle Brooks bei den SAG Awards 2024