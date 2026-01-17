Erster Auftritt: Prinz Harry startet 2026 auf der Feuerwache

Prinz Harry (41) hat das neue Jahr mit einem besonderen Engagement gestartet: Er besuchte mehrere Feuerwachen in der Region Santa Barbara in Kalifornien, unweit seines Zuhauses in Montecito. Gemeinsam mit Watch-Duty-Mitgründer und CEO John Mills ließ sich Harry von Feuerwehrleuten erklären, mit welchen Herausforderungen sie bei den immer längeren und heftigeren Waldbrandsaisons konfrontiert sind. Vor Ort zeigten Einsatzkräfte dem Royal unter anderem spezielle Geländefahrzeuge, moderne Löschfahrzeuge und thermische Such- und Rettungsdrohnen, die Brandherde und vermisste Personen ausfindig machen sollen. Die Non-Profit-Organisation Watch Duty teilte Fotos des Besuchs auf Social Media und schrieb dazu: "Wir sind stolz, mit Archewell Philanthropies zusammenzuarbeiten und die Einsatzkräfte an der Front zu unterstützen."

Der Besuch in Santa Barbara reiht sich in ein stärkeres Engagement des Prinzen mit seiner Frau Meghan (44) für die Waldbrandbekämpfung ein. Über ihre kürzlich umbenannte Stiftung Archewell Philanthropies hatten sie Watch Duty bereits während der verheerenden Feuer im Raum Los Angeles 2025 finanziell unterstützt, um die Entwicklung einer App mit Echtzeit-Warnungen und Karten zu ermöglichen. Nach Informationen des Magazins People haben beide immer wieder direkt mit Feuerwehrleuten und Ersthelfern gesprochen, um sich ein Bild von den physischen und psychischen Belastungen der Einsätze zu machen. Nur wenige Wochen vor dem aktuellen Besuch hatte Harry zudem in Camarillo eine Feuerwache besucht und das Ventura Training Center kennengelernt, in dem ehemalige Häftlinge zu Feuerwehrkräften für den Kampf gegen die kalifornischen Flammen ausgebildet werden.

Seit den L.A.-Bränden im Januar 2025, als das Paar Lebensmittel und Hilfsgüter verteilte und Freunde nach Evakuierungen bei sich aufnahm, setzen beide auf Nähe zu den Menschen an der Frontlinie. Harry würdigte bei der Gala "Living Legends of Aviation" den Einsatz der Helfer mit den Worten: "Sie stellen sich jedes Mal der Herausforderung – und doch haben wir selten die Gelegenheit, ihnen wirklich Danke zu sagen", zitierte das Magazin People. Gleichzeitig bleibt der Blick auch auf das andere Ende des Atlantiks gerichtet: Die Beziehung zu Harrys Familie in Großbritannien stand zuletzt wieder stärker im Fokus, nachdem König Charles (77) Pläne schmieden soll, Harry und Meghan bei einem erwarteten Besuch im Sommer auf seinem Landsitz Highgrove House unterzubringen.

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

Getty Images Prinz Harry, September 2025

Getty Images Prinz Harry und Meghan bei ihrer Date Night im Dodger Stadium in Los Angeles