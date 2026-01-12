König Charles hat wohl Friedensangebot für Sohn Prinz Harry

Ein royales Friedenssignal aus den Cotswolds: König Charles III. (77) soll überlegen, Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) bei ihrem erwarteten gemeinsamen Großbritannien-Besuch im Sommer in Highgrove House einzuquartieren. Das berichtete die Daily Mail. Das Anwesen des Monarchen liegt gut eine Stunde vom NEC in Birmingham entfernt, wo am 10. Juli das "One Year To Go"-Event für die Invictus Games stattfindet. Laut Insidern plant Meghan ihre Rückkehr nach Großbritannien an der Seite ihres Mannes – vorbehaltlich geklärter Sicherheitsfragen. "Wenn sich die derzeitige Entspannung in den familiären Beziehungen fortsetzt", bestehe "eine gute Chance", resümierte der Insider. Highgrove gilt als "ultra-sicher" mit Stahl-Panikraum, No-Fly-Zone und ständigem Polizeischutz, was den Aufenthalt deutlich vereinfachen würde. Ob ihre beiden Kinder mitreisen, ist noch unklar.

Hinter den Kulissen laufen gleich mehrere Fäden zusammen: Harry drängt weiter auf steuerfinanzierten Polizeischutz bei Aufenthalten im Vereinigten Königreich. Eine Entscheidung des für Royals zuständigen Ravec-Gremiums soll laut mehreren Quellen "nahezu sicher" bevorstehen. "Sicherheit wird immer der entscheidende Faktor sein", zitierte die Zeitung The Sun einen Eingeweihten. Sollte die vorsichtige Annäherung halten, könnte Harry seinen Vater zudem bitten, die Invictus Games 2027 in Birmingham zu eröffnen – eine Rolle, die Charles und auch Prinz William (43) schon 2014 beim Start des Wettbewerbs unterstützten. Aus Palastkreisen heißt es allerdings, dass William und Kate die möglichen Zugeständnisse genau beobachten, vor allem, wenn Highgrove als Rückzugsort angeboten wird. Für die Games 2027 müssten Harry und Meghan laut Insidern dennoch in der Stadt übernachten.

Abseits der Protokollfragen bleibt die persönliche Komponente: Meghan hat Harry bei den Invictus-Momenten in Kanada, Deutschland und zuletzt bei Terminen in Vancouver und Whistler begleitet, sprach aber auch offen über die Belastung längerer Trennungen von den Kindern. "Die längste Zeit ohne unsere Kinder waren fast drei Wochen. Es ging mir nicht gut", sagte sie in der Netflix-Reihe "With Love, Meghan". Highgrove, Charles' Herzensort, wäre für die Sussexes nicht nur logistisch sinnvoll, sondern auch ein ruhiger Familienrahmen, falls Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) dabei sein können. Die Organisatoren der Invictus Games bereiten derweil in Birmingham sommerliche Promo-Events vor, zu denen bereits Einladungen an teilnehmende Nationen verschickt wurden – mit der Aussicht auf Momente, die sportliche Mission und familiäre Nähe zusammenbringen.

Collage: Getty/Getty Prinz Harry, Herzogin Meghan und König Charles

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025