Fiese Abzocke? Stephen Dürr in Rechtsstreit mit Autohaus

Schauspieler Stephen Dürr (51) erhebt schwere Vorwürfe gegen ein Autohaus in Magdeburg: Der Hamburger spricht von einem Deal, bei dem er sich um ein Wohnmobil und einen Pick-up gebracht fühlt. Nach seinen Angaben habe er schon vor Wochen bezahlt, aber bis heute weder das komplette Geld für den Wohnmobil-Verkauf zurückbekommen noch den vereinbarten Wagen erhalten. In einem emotionalen Instagram-Post wetterte Stephen darüber, dass er trotz Vorkasse mit leeren Händen dastehe und nur "abenteuerliche Post vom Gegenanwalt" bekomme.

Stephen berichtete, dass er Strafanzeige gestellt habe und der Fall inzwischen bei Staatsanwaltschaft und Landgericht liegt. Ein Verhandlungstermin für Februar sei bereits angesetzt, betonte der zweifache Vater. Er warnte seine Follower eindringlich davor, Fahrzeuge per Vorkasse zu bezahlen, und meinte, er sei Menschen aufgesessen, die sehr sympathisch gewirkt hätten. Zugleich erklärte er gegenüber Tag24, er äußere sich "aus tiefer persönlicher Betroffenheit" und sehe seinen Anspruch auf Auto oder Rückzahlung als unstreitig an. Die Gegenseite hält heftig dagegen: Die Geschäftsführerin des Autohauses ließ über ihre Anwältin Julia Hartwig mitteilen, die öffentlichen Vorwürfe seien "unvollständig, verkürzt und in wesentlichen Punkten unzutreffend". Sie weise betrügerisches Handeln entschieden zurück, kritisierte eine "mediale Druckkulisse" kurz vor Stephens Dschungelcamp-Auftritt und bestreitet zusätzlich Berichte über weitere gleich gelagerte Fälle, während andere Kunden wiederum von hohen Summen und ausbleibenden Lieferungen sprechen.

Für Stephen ist der Streit mehr als nur ein geschäftlicher Ärger, er teilt seine Gefühlslage ungewöhnlich offen mit der Öffentlichkeit. Der aus Serien und Reality-Formaten bekannte Darsteller beschreibt, wie schwer es ihm gefallen sei, den Schritt zur Polizei und zum Gericht zu gehen. In sozialen Netzwerken erhält er zahlreiche Nachrichten, viele Follower melden sich mit eigenen Erfahrungen und Nachfragen zu dem Fall. Der Schauspieler, der sich zuletzt schon im Netz zu heiklen Themen rund um seine TV-Projekte äußern musste, steht damit erneut im Fokus einer hitzigen Debatte. Während sich der Konflikt mit dem Autohaus nun vor allem in Aktenzeichen, Anwaltsschreiben und Gerichtsterminen fortsetzt, zeigt Stephen eine Seite von sich, die seine Fans schon aus anderen Situationen kennen: Er nimmt sein Publikum mit, wenn ihn etwas persönlich trifft und sein Privatleben mit beruflichen Entwicklungen kollidiert.

Christoph Hardt / Future Image Stephen Dürr, Schauspieler und Produzent

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

IMAGO / Gartner Stephen Dürr, Schauspieler