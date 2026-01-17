Handtaschen-Raub bei Sylvie Meis: Einbrecher vor Gericht

Moderatorin Sylvie Meis (47) erlebt nun ein spätes Nachspiel ihres Einbruchsschocks: Im Juli 2023 war sie nach einem Urlaub auf Ibiza in ihre Wohnung im Hamburger Stadtteil Eppendorf zurückgekehrt – und fand ihr Zuhause verwüstet vor. Unbekannte Täter waren über ein Baugerüst bis aufs Dach geklettert, hatten ein Oberlicht aufgehebelt und sich so direkten Zugang zu ihrem Ankleidezimmer verschafft. Dabei verschwanden zahlreiche Luxus-Handtaschen, viele davon von Hermès, im Gesamtwert von rund 500.000 Euro. Jetzt steht ein 42-jähriger Mann als mutmaßlicher Einbrecher vor dem Landgericht Hamburg. Nach Bild-Informationen wurde der Verdächtige bereits Mitte September vergangenen Jahres festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft, die Anklage folgte im Oktober.

Laut Staatsanwaltschaft wird dem Angeklagten gemeinschaftlicher Wohnungseinbruchsdiebstahl zur Last gelegt, weitere mutmaßliche Mittäter konnten bislang jedoch nicht geschnappt werden. Die Ermittler gehen dennoch von einem gezielten Vorgehen aus, da die Täter offenbar genau wussten, wo sich die wertvollen Accessoires befanden. Das Management von Sylvie erklärte zudem gegenüber Bild, dass sie erst am 2. Januar informiert wurde: "Es war das erste Mal, dass wir davon gehört haben, dass einer der Einbrecher geschnappt wurde", hieß es. Bislang wurde die Moderatorin nicht als Zeugin geladen und äußert sich zu dem Verfahren weiterhin nicht öffentlich.

Für Sylvie könnte der anstehende Prozess nun endlich den Abschluss einer schmerzhaften Erfahrung bedeuten. Die Niederländerin hat ihre Liebe zu luxuriösen Handtaschen nie verborgen und posierte auf Instagram immer wieder mit ihren Designerstücken. Möglicherweise wurden die Täter so auf sie aufmerksam. Nun bleibt abzuwarten, wie das Gericht über den Angeklagten entscheidet und ob noch weitere Mittäter gefasst werden. Fans hoffen währenddessen, dass Sylvie dieses Kapitel bald hinter sich lassen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvie Meis, 2024 in Wien

Anzeige Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Februar 2025