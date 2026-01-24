Schauspieldebüt: So kam Sylvie Meis an erste Serienrolle

Moderatorin Sylvie Meis (47) schlägt ein neues Kapitel auf: Die gebürtige Niederländerin gibt ihr Schauspieldebüt in Deutschland – und das ausgerechnet in der schrägen ARD-Impro-Dramedy-Serie "Friesenjunkies". Dass ausgerechnet sie die passende Besetzung wurde, war purer Zufall. Bei einer Party wurden die Regie-Zwillinge Emil (26) und Oskar Belton (26) auf die 47-Jährige aufmerksam. "Auf der Veranstaltung gab es eine Fashionshow, und wir haben beobachtet, wie Sylvie Meis das alles wahrnahm und reagierte. Uns war klar, sie wäre eigentlich die ideale Besetzung", erklärte Emil gegenüber Bild. Nach einem kurzen Gespräch auf der After-Show-Party folgte ein spontanes Casting – mit direktem Erfolg.

Die Serie, in der Sylvie ihr Schauspieldebüt gibt, spielt in einer luxuriösen Entzugsklinik auf Sylt, in der Prominente, Millionäre und Normalos aufeinandertreffen. Neben der Holländerin konnten Emil und Oskar – die bereits für den Amazon-Prime-Erfolg Die Discounter die Bücher schrieben und Regie führten – auch namhafte Schauspieler wie Peter Kurth (68) und Martin Brambach (58) gewinnen. Trotz Vorfreude dürfte die Rolle eine besondere Herausforderung für Sylvie sein, denn das Drehbuch ist wie ein Roman in indirekter Rede geschrieben – viel Improvisation ist gefragt. Wie sie diese Aufgabe meistert, können Zuschauer voraussichtlich im Herbst sehen, wenn die acht Folgen in der ARD-Mediathek und im Ersten ausgestrahlt werden.

Für viele Fans dürfte das Schauspieldebüt der Moderatorin durchaus überraschend kommen. Noch vor rund sechs Monaten hatte sie im Gespräch mit dem Magazin Viel Spaß kein wirkliches Interesse an einer großen Fernsehrolle gezeigt. Auf die Frage, ob sie sich etwa eine Gastrolle auf dem berühmten Traumschiff vorstellen könne, entgegnete Sylvie gelassen: "Das habe ich noch nie gesehen, habe nur davon gehört. In Holland gibt es das nicht. Ich kenne nur 'Love Boat'." Mit dieser Aussage war für die TV-Persönlichkeit das Kapitel Kreuzfahrt-Soap offenbar endgültig abgeschlossen.

RTL ZWEI Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025.

Getty Images Oskar Belton und Emil Belton im März 2023

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)