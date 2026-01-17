Ist Vanessa Nwattu nach Trennung bereit für Datingshows?

Vanessa Nwattu (26) plant als frischgebackene Single-Frau den nächsten Schritt im TV-Business: Nach dem Liebes-Aus mit Aleksandar Petrovic (34) bei Temptation Island VIP startet die Reality-TV-Bekanntheit nun solo durch und denkt über ihre Fernsehzukunft nach. Im Gespräch mit Promiflash plauderte Vanessa offen darüber, welche Shows sie sich in der kommenden Zeit gut für sich vorstellen kann und bei welchen Formaten sie noch zwiegespalten ist.

Auf die Frage, ob sie sich bald wieder in Dating-Formate stürzt, blieb Vanessa vorsichtig: "Ja, ich meine, man stellt sich jetzt die Frage: 'Geht Vanessa ins Dating oder nicht?' Ich stelle mir die Frage auch. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon bereit dafür bin", sagte sie Promiflash. Deutlich entschlossener wirkt sie, sobald es um Wettkampf, Action und Teamgeist geht: Der Promihof und andere Spielshows stehen bei ihr ganz oben auf der Liste. "Also, ich bin ja schon eine sehr ehrgeizige Frau und deswegen kann ich schon mal hundert Prozent mein Go dafür geben. Für Spielshows bin ich auf jeden Fall bereit", so Vanessa weiter.

Schon bald wird Vanessa mit ihrem Ex Aleks bei Prominent getrennt zu sehen sein. Dort erwartet die Zuschauer eine ganz neue Seite der Influencerin. Im Gespräch mit Calvin Kleinen (33) im YouTube-Format "Let's Talk about Temptation, Baby" beschrieb sie die Zeit am Set als "fürchterlich". Dabei machte Vanessa deutlich, dass es zwischen ihr und Aleks einiges aufzuarbeiten gab. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie ihre TV-Karriere in Zukunft ohne Aleks aussehen wird.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6