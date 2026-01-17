Leyla Heiter klagt über heimliche Ozempic-Nutzung von Promis

Leyla Heiter (29) rechnet in einem TikTok-Video mit einem Trend ab, der ihrer Meinung nach hinter Filtern und Fitness-Mythen versteckt wird: der heimlichen Nutzung von Ozempic. In mehreren Clips spricht die Reality-TV-Bekanntheit Klartext, sagt, sie stehe zu ihren Kurven und könne nicht verstehen, warum andere einen Schein wahren wollten. "Wieso müssen so viele Leute eigentlich lügen, um irgendeinen Schein aufrechtzuerhalten? Und warum muss man die Leute für dumm verkaufen?", fragt Leyla in die Kamera. Ihre Kritik richtet sich vor allem an Influencerinnen, die angeblich spritzen, aber öffentlich so tun, als wären Disziplin und Workouts der einzige Grund für ihre schmaleren Gesichter und Körper. "Mich f*cken diese Influencer ab, die alle auf Ozempic sind, aber so tun, als wären sie es nicht. Man sieht, dass du ein Ozempic-Face hast", sagt sie auf TikTok.

Die 29-Jährige behauptet, sie kenne mehrere Prominente persönlich, die die Abnehmspritze nutzen und darüber schweigen. Sie selbst habe das Medikament getestet – mit krassen Folgen, wie sie berichtet. "Ich habe selbst mal Ozempic ausprobiert. Ich sage euch ehrlich, mir ging es so schlecht, dass ich mir dachte: 'Nie wieder'", erzählt die Influencerin. Die Nebenwirkungen beschreibt sie deutlich: Übelkeit, anhaltendes Erbrechen, Appetitlosigkeit, Schwächegefühl. "Ich hatte so ein richtiges depressives Gefühl", sagt Leyla und stellt klar, dass sie für sich die Reißleine gezogen habe. Ihr Appell: Entweder man macht Frieden mit der eigenen Figur oder man setzt auf Ernährung und Bewegung – aber bitte ohne falsche Versprechen und Storylines, die Fans in die Irre führen.

Vor wenigen Tagen zeigte sich Leyla mit freiem Bauch in einer Instagram-Story und machte mit Humor, aber auch klarer Ansage Schluss mit Schwangerschaftsgerüchten. "Ich bin schwanger. Nein, bin ich nicht. Das kommentiert nur jeder, weil man ja 2026 und auch in den letzten Jahren nicht mehr einfach mal 'ne Wampe haben darf", sagte sie in die Kamera. Den Bauch nannte sie augenzwinkernd ihre "Wohlstandsplauze" und erklärte, dass sie Kommentare über ihren Körper zunehmend nervig fand. "Dann ist man direkt Prego. Nee, nee, das ist Wohlstand", stellte sie klar. Trotz neuer Vorsätze für mehr Sport und Ernährung betonte die TV-Bekanntheit, dass sie ihren Körper so akzeptiere, wie er sei. "Trotzdem ist der Bauch jetzt immer noch da. Ich bin so ein richtig knackiges Brötchen, weil ich so viele Kohlenhydrate habe. Aber es ist egal", lautete ihr entspanntes Fazit.

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

IMAGO / Future Image Leyla und Mike Heiter, 2024

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Januar 2026

