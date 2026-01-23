Diese Netflix-Show ist noch krasser als "Temptation Island"

Fünf Paare, zwei Luxusvillen, jede Menge Singles – und eine Technik, die alles auf den Kopf stellt: In der spanischen Netflix-Realityshow "Fake oder Liebe?" aus dem Jahr 2023 werden Beziehungen härter getestet als bei Temptation Island. Die Partner werden voneinander getrennt und jeweils mit flirtwilligen Singles in einer Villa einquartiert, während im Hintergrund Hightech zum Einsatz kommt. Mithilfe von Deepfake-Videos sehen die Kandidaten angebliche Szenen, in denen ihre große Liebe mit anderen knutscht, flirtet oder intim wird. Am Ende steht eine folgenschwere Frage im Raum: Ist das, was sie sehen, echt – oder nur eine perfekte Täuschung, hinter der 100.000 Euro Preisgeld warten?

Das Grundprinzip der Show ist ebenso simpel wie gnadenlos: Die echten Paare leben getrennt von ihren Partnern, während sie von attraktiven Singles umgarnt werden, die alles daran setzen, sie aus der Reserve zu locken. Zwischendurch bekommen die Teilnehmer Videos gezeigt, in denen ihre Partner scheinbar schwach werden – doch dank Deepfake-Technologie ist nie klar, ob diese Aufnahmen real sind oder künstlich am Computer erzeugt wurden. Die Kandidaten müssen dann entscheiden, ob sie der gezeigten "Wahrheit" trauen oder ihrem Bauchgefühl und der gemeinsamen Geschichte mit ihrem Partner. Wer die Fakes richtig enttarnt und trotz Verführungskurs der Singles bei der Wahrheit bleibt, hat die Chance auf das satte Preisgeld. Bislang gibt es nur eine Staffel. Moderiert wird die Realityshow von Raquel Sánchez Silva.

Verwechslungsgefahr gibt es vor allem mit zwei bekannten Formaten: Während bei "Temptation Island" von RTL+ zwar ebenfalls Paare getrennt und von Singles in Versuchung geführt werden, basiert das Drama dort auf echten Bildern und klassischen Lagerfeuer-Videos. Bei Make Love, Fake Love wiederum dreht sich alles um eine Frau, die unter mehreren Männern den Richtigen finden soll, von denen einige heimlich vergeben sind. "Fake oder Liebe?" treibt das Spiel jedoch auf eine neue Ebene, indem es nicht nur an den Gefühlen der Teilnehmer rüttelt, sondern auch an ihrem Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Am Ende steht für die Paare nicht nur ihre Beziehung auf dem Prüfstand, sondern auch die Frage, wie gut sie die Person kennen, mit der sie ihr Leben teilen – und ob ihnen dieses Wissen genügt, wenn die Technik scheinbar unwiderlegbare Bilder liefert.

Szene aus "Fake oder Liebe?"

Das erste gemischte Lagerfeuer bei "Temptation Island VIP"

SelfieSandra und die Partner der vergebenen Männer bei "Make Love, Fake Love" 2025

