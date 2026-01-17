Nicht der Sieg: Das reizt Hardy Krüger jr. am Dschungelcamp

Hardy Krüger jr. (57), bekannt aus Serien wie "Gegen den Wind" und "Forsthaus Falkenau", sorgt schon vor seiner Zeit im Dschungelcamp für Gesprächsstoff. Der Schauspieler wird ab kommender Woche in Australien Teil der bekannten Reality-TV-Show sein, in der zwölf Prominente um die Dschungelkrone kämpfen. Doch Hardy hat eine klare Einstellung: Der Sieg ist für ihn zweitrangig. "Ruhig bleiben, mitmachen und nicht jammern" – so lautet sein persönliches Motto, wie er im Vorfeld Bild verriet. Ihn reizt vor allem die Erfahrung und die Möglichkeit, authentische Begegnungen unter extremen Bedingungen zu erleben.

Im Gegensatz zu vielen Teilnehmern vergangener Staffeln scheint Hardy die Show nicht als Plattform für Konflikte oder Selbstdarstellung zu sehen. Stattdessen sieht er die Herausforderung in der Ausnahmesituation und will vor allem Haltung bewahren. Mit seiner Lebenserfahrung, Gelassenheit und der Bereitschaft zuzuhören, hofft der Schauspieler, durch schwierige Momente zu navigieren, ohne in die üblichen Dramen zu verfallen. "Gerade das Dschungelcamp zeigt, dass Menschen oft anders sind, als man sie von außen wahrnimmt", erklärte er. Respekt vor den gefürchteten Prüfungen fehlt ihm nicht, doch er geht entspannt an das Abenteuer heran, ohne große Erwartungen mitzubringen.

Hardy ist schon seit Jahren eine feste Größe in der TV-Landschaft. Rund um seine Arbeit hat er eine bemerkenswerte Karriere aufgebaut, die ihn immer wieder in populäre Serien und Filme führte. "Ich bin neugierig geblieben – auf Menschen und auf mich selbst. Wenn man lange im Beruf ist, wird es wichtig, sich nicht zu wiederholen, sondern offen zu bleiben", sinnierte er im Gespräch mit dem Blatt. Gegenüber RTL kündigte er außerdem an, dass er sich nicht vor Konfrontationen scheut – er plant besonders, einen Lagerfeuerplausch mit Gil Ofarim (43) zu führen.

RTL Hardy Krüger jr., Dschungelcamp-Kandidat 2026

RTL / Rolf Baumgartner Hardy Krüger jr., GZSZ-Schauspieler

Getty Images Hardy Krüger jr. im Dezember 2021