Sophie & Hendriks kuriose "#CoupleChallenge"-Vorbereitungen

Sophie Welack und Hendrik Sünder stellen sich in der neuen Staffel von #CoupleChallenge einer Reihe von nervenaufreibenden Prüfungen. In der beliebten Show müssen die beiden gemeinsam ihr Wissen, ihre Ausdauer und ihren Mut unter Beweis stellen, um sich das Preisgeld zu sichern und einer möglichen Nominierung zu entgehen. Bei der Premiere der Show sprachen Sophie und Hendrik mit Promiflash über ihre Vorbereitung auf die bevorstehenden Herausforderungen und überraschten dabei mit einer unkonventionellen Antwort.

Sophie erklärte im Interview, dass sie und Hendrik bewusst auf sportliche oder mentale Vorbereitung verzichtet hätten. Stattdessen erzählte die Reality-Darstellerin: "Ja, vor den Dreharbeiten haben wir fleißig noch eine Schachtel durchgeraucht. Wir haben auf jeden Fall unsere Lunge ein bisschen darauf vorbereitet. Aber sonst nichts, nein." Auch auf die Frage, ob sie ihre Höhenangst getestet hätten oder besonders intensiv trainiert hätten, antwortete Sophie: "Nein, gar nichts."

Sophie und Hendrik sind keine Unbekannten in der Reality-TV-Welt. Die beiden gewannen die erste Staffel von Das Sommerhaus der Normalos und fielen dort bereits durch ihren hohen Zigarettenkonsum und ihre lockere Art auf. Mit dem Preisgeld gönnten sie sich diverse Beauty-Behandlungen. Sophie ließ sich die Lippen aufspritzen, Hendrik ließ ein Gerstenkorn entfernen und seine dunklen Augenringe behandeln. Beide dokumentierten die Eingriffe ausführlich auf Instagram.

Instagram /sophiewelack_ Sophie Welack und Hendrik Sünder im Mai 2025

Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack und Hendrik Sünder, Oktober 2025

Instagram / hendriksunder Hendrik Sünder, "Das Sommerhaus der Normalos"-Sieger