Susanne Daubner beim Schminken von Liveschalte überrascht

Susanne Daubner (64) hat ihre Zuschauer im "ARD-Morgenmagazin" am Freitag mit einer unfreiwillig komischen Szene begrüßt: Kurz vor 7.30 Uhr wollten Anna Planken und Till Nassif aus dem Studio zu den Nachrichten nach Hamburg schalten, da war Susanne schon im Hintergrund zu sehen – vertieft in einen kleinen Schminkspiegel, neben ihr eine Wasserflasche. Seelenruhig hantierte die Moderatorin mit Puder und Co., während Hunderttausende Zuschauer gespannt warteten, was wohl als Nächstes passieren würde. Erst nach ein paar Sekunden realisierte die erfahrene Sprecherin, was gerade passiert – und sorgte damit für einen dieser charmanten TV-Momente, in denen die sonst so perfekte Tagesschau-Welt plötzlich herrlich menschlich wirkt.

Als Susanne begriff, dass die Kamera längst läuft, reagierte sie blitzschnell: Sie lachte, packte ihre Schminksachen zusammen, stellte die Flasche beiseite und richtete sich für den Start der Nachrichten. Im Studio kommentierte Till verschmitzt: "Da wird noch aufgeräumt in Hamburg", während Anna schmunzelte. Susanne klärte die Situation direkt auf und entschuldigte sich: "Es tut mir leid", erklärte sie und verriet, warum sie nichts mitbekommen hatte. "Ich hatte das Ohr noch nicht dran. Deswegen hatte ich euch nicht gehört", sagte sie im ARD-Programm und meinte damit den Mini-Kopfhörer, über den die Regie die Einsätze ansagt. Till sprang ihr sofort bei: "Wir waren auch ein bisschen zu früh dran", räumte er ein. Besonders pikant: Schon 2023 und 2024 hatte es jeweils um genau 7.30 Uhr lustige Pannen bei der Übergabe zu Susanne gegeben, damals mit Lachanfällen und Mikrofonproblemen.

Susannes Karriere begann weit weg vom Hamburger Newsroom: In der DDR absolvierte sie eine Ausbildung zur Schriftsetzerin, bevor ihre markante Stimme sie zum Rundfunk der DDR führte. 1989 gelang ihr über Ungarn die Flucht in den Westen. Nach Stationen beim SFB und dem RBB folgte 1999 der Ritterschlag der deutschen Fernsehlandschaft: Susanne wurde Sprecherin der "Tagesschau". Über Jahrzehnte hinweg etablierte sie sich als seriöses Gesicht der ARD-Nachrichten. Kultstatus erreichte die Journalistin jedoch durch einen modernen Twist: Ihre staubtrockene Präsentation der "Jugendwörter des Jahres" machte sie zur Social-Media-Ikone, die nicht nur mit absolut akkurater Aussprache, sondern auch mit Humor und Menschlichkeit punktet.

Anzeige Anzeige

Imago Susanne Daubner zu Gast in der NDR Talk Show in Hamburg am 14.03.2025

Anzeige Anzeige

NDR/Thorsten Jander (M) Susanne Daubner, "Tagesschau"-Sprecherin

Anzeige Anzeige

ActionPress Susanne Daubner, 2022