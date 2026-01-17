Verkauft? Paul O'Gradys Villa ist vom Markt verschwunden

Rätselraten um den herrschaftlichen Landsitz von Paul O'Grady (†67), den er seit 1999 bewohnte und der nach seinem Tod im März 2023 an seinen Witwer Andre Portasio überging: Das prachtvolle Anwesen des TV-Lieblings in der Grafschaft Kent ist plötzlich aus den Immobilienportalen verschwunden. Es war seit September 2024 zunächst für 4 Millionen Euro gelistet, dann im Januar des vergangenen Jahres auf 3 Millionen Euro reduziert und im Juli weiter auf 2,7 Millionen Euro – doch Käufer blieben aus. Nun ist das Objekt vom Markt genommen. Die britische Grundbuchbehörde bestätigte gegenüber The Sun, dass "kein Verkauf ansteht".

Das prachtvolle Anwesen erstreckt sich über rund 20 Hektar, mit sieben Schlafzimmern, sechs Bädern, Pool, zwei separaten Cottages, Stallungen, Weideflächen und einem Obstgarten. Während Paul zu Lebzeiten die Genehmigung erhielt, ein Nebengebäude als Studio und Fitnessraum für seinen brasilianischen Tänzer-Ehemann umzubauen, verfolgte Andre später neue Pläne: Aus dem Anbau sollte eine eigenständige Ferienunterkunft mit zwei Schlafzimmern werden – "Airbnb-Style", wie es in Unterlagen hieß. Diese Idee stieß in der ländlichen Nachbarschaft auf Widerstand. Einige Anwohner warnten vor mehr Verkehr und befürchteten, ein Ferienhaus passe nicht ins Dorf. Andere wiederum unterstützten das Vorhaben. Die Lokalverwaltung von Ashford gab im Juli 2024 grünes Licht. Zwischen den diskutierten Umbauplänen und den Preisnachlässen kochten die Emotionen hoch. Einzelne Stimmen unterstellten Andre, er wolle "Kasse machen", während andere das Haus als "das beste in Kent" priesen und die Reduzierungen kritisierten.

Das Luxus-Anwesen war für Paul mehr als nur eine Adresse: Auf dem Rückzugsort in Kent verbrachte der Entertainer Jahre mit seinen Hunden, die für ihn wie Familie waren. Nach seinem Tod 2023 hinterließ der Tierliebhaber ein beträchtliches Vermögen, in dem er neben seinem Partner auch seine geliebten Hunde bedachte und deren Versorgung detailliert regelte.

Getty Images Paul O'Grady, TV-Star

Getty Images Paul O'Grady und Andre Portasio bei den National Television Awards im O2 in London, 22. Januar 2019

Getty Images Paul O'Grady wird bei den Olivier Awards 2023 geehrt