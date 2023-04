Freund ist sicher: Ehemann hat Paul O'Grady (†) gerettet

Andre Portasio veränderte Paul O'Grady (✝67)! Elf Jahre lang gingen der Schauspieler und sein Partner gemeinsam durchs Leben. 2017 besiegelten die beiden ihre Liebe sogar mit einer kleinen Hochzeit. Vor wenigen Tagen machten dann aber erschütternde News die Runde: In einem Statement gab Andre bekannt, dass sein Mann im Alter von 67 Jahren überraschend gestorben ist. Wie wichtig Pauls Beziehung für ihn wirklich gewesen ist, verriet jetzt ein Freund des Verstorbenen...

Paul litt bereits Jahre zuvor an einer Reihe von gesundheitlichen Problemen. Er hatte immerhin mehrere Herzinfarkte gehabt. Seinem engen Freund Christopher Biggins zufolge war der Autor jedoch "wie ein Teenager, wenn es um seine Gesundheit ging – er hörte nicht zu". Erst als Andre in Pauls Leben kam, schien sich seine Einstellung zu ändern: "Er hat einen großartigen Mann geheiratet und ich glaube, das hat ihn davor bewahrt, in ein Leben als Gauner abzurutschen", erklärte Christopher gegenüber The Sun.

Dennoch soll Paul kurz vor seinem Tod mit gesundheitlichen Problemen gekämpft haben – das behielt er allerdings für sich! "Ich erinnere mich, wie wir auf dem Sofa über seinen Herzinfarkt und den Herzstillstand gesprochen haben", erinnerte sich der Fernsehmoderator Richard Arnold bei "Good Morning Britain". Der Künstler habe gezögert, Ärzten davon zu berichten. "Es war, als wollte er niemanden damit belasten", fügte der Unterhaltungsredakteur hinzu.

