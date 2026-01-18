Doch wieder Mallorca? Anne Wünsche verliebt sich in Villa

Anne Wünsche (34) hat sich erneut auf den Weg nach Mallorca gemacht, um ihren Traum von einer Bleibe auf der Sonneninsel zu verwirklichen. Die Influencerin, die bereits zwei Ferienwohnungen auf der Baleareninsel gemietet und wieder gekündigt hatte, verkündete überraschend, dass sie nun erneut Ausschau nach einem eigenen Domizil hält. Neben einer Villa für ihre geplante "Moonlight Babes"-Agentur, einem Projekt für OnlyFans-Creatorinnen, scheint auch eine Ferienwohnung für sie selbst wieder in Planung zu sein. "Eine Sache habe ich euch nicht verraten: Ich schaue mir morgen auch wieder etwas für mich an", teilte Anne begeistert auf Instagram mit. Sie fügte hinzu: "Vielleicht habe ich mich heute in eine Villa verliebt."

Mallorca ist allerdings nicht das einzige Ziel, das die dreifache Mutter derzeit in Betracht zieht. Im Sommer plant sie ihren Umzug nach Zürich, wollte ihren Wohnsitz jedoch nicht vollständig dorthin verlegen, um weiterhin Rücksicht auf den Vater ihrer zehnjährigen Tochter Juna zu nehmen. Das Ausreiseverbot, das Henning Merten (35) erwirkt hatte, machte eine vollständige Umsiedlung innerhalb Europas für die Influencerin schwierig. Ihr Apartment in Berlin will sie dennoch behalten, um ihre vielfältigen Reisepläne und den Alltag unter einen Hut zu bekommen. Mit einer Nanny und einem Fahrer soll ihr neues Lebenskapitel gut organisiert starten.

Bereits Anfang des Jahres hatte Anne auf Instagram klargestellt, dass sie Deutschland nach den Sommerferien verlassen will. "Nach dem halben Jahr, also nach dem Schulhalbjahr, nach den Sommerferien verlasse ich Deutschland", kündigte die Erotik-Influencerin damals entschlossen an. Für mindestens zwei Jahre wollte sie sich mit ihren drei Kindern im Ausland niederlassen und testen, ob das neue Leben für die Familie funktioniert. "Ich werde auswandern, ich werde mich hier abmelden mit den Kiddies und mich woanders anmelden. Ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Wenn nicht jetzt, wann dann?", fragte sie. Der Schritt sollte ihrer Aussage nach gut überlegt sein, auch wenn sie als Single-Mama mit einigen Herausforderungen rechnete.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

