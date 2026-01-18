"Jurassic World" stürmt Streaming-Charts mit Dino-Abenteuer

Die Dinosaurier sind zurück! Der neueste Film des Jurassic-Franchise, "Jurassic World: Die Wiedergeburt", hat direkt nach seinem Start auf der Streaming-Plattform WOW die Charts gestürmt und Platz eins erobert. Bereits 2025 beeindruckte der Film an den weltweiten Kinokassen und spielte stolze 746 Millionen Euro ein, wie kino.de berichtet. In diesem packenden Sci-Fi-Abenteuer führt Scarlett Johansson (41) als Söldnerin Zora Bennett ein Elite-Team zurück zur ursprünglichen Insel des Jurassic Parks. Ihre Mission: genetisches Material der letzten Dinosaurier bergen – ein gefährliches Unterfangen, das in einer verstörenden Entdeckung gipfelt.

Der Film knüpft an die Ereignisse seines Vorgängers an und führt das Kult-Franchise mit einem Mix aus Action und Horror fort. Während Kritiker auf Rotten Tomatoes mit gemischten Meinungen reagierten und der Film lediglich 50 Prozent Zustimmung erhielt, zeigten sich die Zuschauer weitaus wohlwollender: Ganze 70 Prozent der Bewertungen fielen positiv aus. Ein Nutzer beschrieb den Film als "durchweg unterhaltsam", wenn auch vorhersehbar und unrealistisch, während andere die düstere, monsterlastige Atmosphäre und die kreativen Kreaturendesigns lobten. Einige kritisieren jedoch, dass manche Figuren weniger Tiefe hätten und das Abenteuer eher wie ein Nebenkapitel wirke.

Schon vor dem offiziellen Kinostart zeigte sich Scarlett bei der CinemaCon in Las Vegas voller Vorfreude auf den Film. Begeistert erklärte sie laut dem Magazin People: "Es war ein lebenslanger Traum, in einem Jurassic-Film mitzuspielen." Die Rolle der Zora Bennett war für sie daher etwas ganz Besonderes. Immer wieder sprach sie von ihrer Faszination für die Dino-Klassiker der 1990er-Jahre, die sie seit ihrer Kindheit begleiten. Gemeinsam mit Jonathan Bailey (37) und Rupert Friend (44) stürzte sie sich mit sichtlichem Enthusiasmus in das actiongeladene Abenteuer.

Getty Images Gareth Edwards, Jonathan Bailey, Scarlett Johansson und Mahershala Ali, Juni 2025

Getty Images Scarlett Johansson bei den Newport Beach Film Festival Honors

Getty Images Scarlett Johansson und Jonathan Bailey, Juni 2025