"Jurassic World 5": Rückkehr von Regisseur Gareth Edwards

Gareth Edwards (50) scheint vor einem weiteren monumentalen Filmprojekt zu stehen. Laut dem Newsletter The InSneider von Branchen-Insider Jeff Sneider soll der Regisseur, bekannt für seine Arbeiten an "Rogue One" und "The Creator", in finalen Verhandlungen mit Universal Pictures stehen, um erneut die Regie für den nächsten Teil der Jurassic World-Reihe zu übernehmen. Nach dem überragenden Erfolg von "Jurassic World: Die Wiedergeburt", der Scarlett Johansson (40) in der Hauptrolle zeigte, scheint auch die Besetzung mit ihr, Mahershala Ali (51) und Jonathan Bailey (37) für den nächsten Teil bestätigt zu werden. Steven Spielberg (78), der kreative Kopf hinter der gesamten Dino-Saga, soll maßgeblich an der Rückkehr Gareths beteiligt sein.

Die bisherigen Filme waren kassenstarke Hits, und "Die Wiedergeburt" wurde besonders für Gareths raffinierte Inszenierung gelobt. Trotz eines schwächelnden Drehbuchs wurde der Film von Kritikern als der "beste der Reihe seit 28 Jahren" bezeichnet. Zwar ist noch unklar, wer das Drehbuch für "Jurassic World 5" schreiben wird, doch es wird spekuliert, dass Gareth, der beim Vorgänger wenig Einfluss auf die Handlung nehmen konnte, nun eine größere Rolle bei der Ausarbeitung der Geschichte spielen könnte. Dies würde ihm noch mehr kreative Kontrolle über den Film ermöglichen. Ein Veröffentlichungsdatum für den neuen Streifen steht bislang noch aus.

Während die Vorbereitungen für die Dino-Fortsetzung laufen, bleibt die Frage nach dem Drehbuch spannend. David Koepp (62), Drehbuchautor des originalen Jurassic Park, hatte zuletzt "Die Wiedergeburt" geschrieben, ob er jedoch auch bei diesem Teil mitwirken wird, ist ungewiss. Abseits davon befindet sich Jonathan Bailey zu einem persönlichen Höhepunkt in seiner Karriere: Er wurde kürzlich zum "Sexiest Man Alive" gekürt und könnte mit dieser Rolle seine Starpower noch weiter ausbauen. Gareth selbst hat hingegen einen beeindruckenden Aufstieg hinter sich, beginnend mit seinem Film "Monsters". Steven Spielberg bleibt dabei weiterhin der entscheidende Architekt hinter der erfolgreichen Dino-Franchise.

Getty Images Gareth Edwards bei der Premiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" im Juni 2025

Getty Images Gareth Edwards, Jonathan Bailey, Scarlett Johansson und Mahershala Ali, Juni 2025

Getty Images Steven Spielberg