Mandy Brobeck ist ungern mit kleinem Sohn allein unterwegs

Mandy Brobeck (31) gibt ihren Fans einen ehrlichen Einblick: Die Influencerin, die vielen als HealthyMandy bekannt ist, erzählt in ihrer Instagram-Story, dass sie trotz ihres sonst so eigenständigen Alltags ungern allein mit ihrem kleinen Sohn – den sie liebevoll "Pops" nennt – im Auto unterwegs ist. "Ich glaube, es ist diese Angst da, dass er weinen könnte oder dass er keine Lust hat, zu fahren", erklärt sie und ergänzt: "Der Hauptgrund ist einfach nur, dass der Pops halt eben Autofahren früher nicht so gerne mochte, dass ich es immer mehr gemieden habe, mit ihm unterwegs zu sein."

Vor drei Tagen wagte sie jedoch nach längerer Pause wieder eine Solo-Tour mit ihm und erlebte eine positive Überraschung: Keine Tränen, keine Eskalation, alles ruhig auf der Strecke. "Es war überhaupt nicht schlimm gewesen. Im Gegenteil: Es war total schön. Wenn ich mich dann überwinde, mit ihm rauszugehen, dann denke ich mir jedes Mal: Du musst das öfter machen. Er ist wirklich ein sehr, sehr, sehr entspanntes Kind", erzählt Mandy. Die jüngste Fahrt habe gezeigt, dass es auch anders laufen kann – dennoch müsse sie sich bei jedem Start erneut überwinden, allein loszufahren.

Abseits der kurzen Autofahrten versucht die Social-Media-Bekanntheit, ihren Alltag so zu strukturieren, dass genügend Ruheinseln für sie und ihren Sohn bleiben. In den vergangenen Wochen hatte sie offen darüber gesprochen, Unterstützung im Haushalt und bei der Kinderbetreuung anzunehmen, um Beruf und Familie besser zu koordinieren. Doch Mandys Entscheidung stieß nicht nur auf Verständnis: Viele Fans äußerten im Netz ihren Unmut. Kommentare wie "Es arbeitet doch keiner?", "Erst sich ein Kind wünschen und dann jemand anderem alles überlassen" und "Habe ich kein Verständnis für, sorry. Ihr wolltet unbedingt ein Kind, dann kümmert euch auch", häuften sich.

