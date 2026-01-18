Marko Petrovic schwärmt von der Ex seines Bruders Aleks

Marko Petrovic schwärmte bei der Premiere von "#CoupleChallenge" unverholen von Christina Dimitriou (34), der Ex-Freundin seines Bruders Aleksandar Petrovic (34). Während Aleks weiterhin öffentlich mit seiner jüngsten Ex, Vanessa Nwattu (26), im Clinch liegt, betonte Marko gegenüber Promiflash die besonderen Qualitäten von Christina. Er lobte ihre großartige Persönlichkeit und hob hervor, dass sie nach der Trennung von Aleks keinen Groll hegte. "Man hat ja hervorragend gesehen bei Christina, dass sie einfach ein sehr, sehr, sehr toller Mensch ist", betonte er. Besonders beeindruckend fand er, dass Christina selbst unter schwierigen Umständen nie gegen Aleks gehetzt habe, was für ihren starken Charakter spreche.

Aleks selbst zeigte sich ebenfalls dankbar dafür, dass Christina ihm mittlerweile verziehen hat. Nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island VIP schien die Beziehung der beiden viel Drama durchlaufen zu haben, doch inzwischen haben sie offenbar Frieden geschlossen. Während Vanessa nach der Trennung das Kriegsbeil ausgegraben hat, zeigte sich Christina zurückhaltend und diplomatisch – eine Eigenschaft, die sowohl Aleks als auch Marko zu schätzen wissen. Besonders brisant: Während des gesamten Interviews mit den Brüdern hielt sich Vanessa nur wenige Meter weiter auf dem roten Teppich der Premiere auf.

Christina galt stets als aufgeschlossene und charismatische Persönlichkeit, die in der Reality-TV-Szene ihre Fans mit ihrer authentischen Art begeisterte. Das offene Lob aus der Familie ihres Ex scheint diese Charakterstärke nun ein weiteres Mal zu bestätigen. Bereits in der Vergangenheit hatte Aleks betont, wie wichtig ihm ein friedliches Verhältnis zu seinen Ex-Partnerinnen sei, was bei Christina offenbar gelungen ist. Die beiden hatten sich getrennt, nachdem sie gemeinsam im TV zu sehen waren, und zeigen mit ihrem heutigen Verhältnis einmal mehr, dass alte Wunden manchmal durchaus heilen können.

Collage: Imago, Imago Collage: Marko und Aleks Petrovic

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6