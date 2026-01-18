Prinz Williams gefährliches Hobby entsetzt Prinzessin Kate

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) gelten als sportbegeistertes Duo. Ein Hobby des Thronfolgers lässt bei der Prinzessin jedoch die Alarmglocken schrillen: schnelle Motorräder. Schon vor Jahren machte Kate klar, dass die Maschinen sie nervös machen. Bei einem Besuch in Dundee erzählte sie 2015 laut Mirror: "Er fährt sie immer noch. Es erfüllt mich immer mit Entsetzen, wenn er damit losfährt. Ich habe Angst. Hoffentlich halte ich George davon fern." Damals war Prinz George gerade zwei Jahre alt und Prinzessin Charlotte (10) erst wenige Monate – und Kate rang spürbar mit der Vorstellung, dass ihr Mann regelmäßig ein derart riskantes Vergnügen sucht.

William hat die Sorge offenbar ernst genommen. 2018 erklärte er bei den legendären Isle of Man TT-Rennen: "Ich bin Vater von drei Kindern. Ich muss kürzertreten." Für den angehenden König war Motorradfahren lange mehr als nur Tempo – es ging um Gemeinschaft und Freiheit. Ganz abschwören konnte er der Leidenschaft dennoch nicht: Bei einer Werksbesichtigung von Triumph in Hinckley setzte er Helm und Leder auf und drehte eine Proberunde auf der Triumph Tiger 1200. Danach urteilte er knapp: Die Fahrt sei "sehr schön" gewesen, nur "nicht lang genug". Williams Führerschein fürs Bike stammt Berichten zufolge aus Teenagerzeiten.

Auch innerhalb der Familie ist Kates Unbehagen kein Einzelfall. König Charles (77) ließ bei einem Empfang im St. James's Palace einst durchblicken, dass er sich um seine Söhne sorgt: "Ich mache mir immer Sorgen um sie. Es geht darum, dass andere Autos einen nicht sehen können. Das sage ich meinen Söhnen immer." Abseits dieser Sicherheitsdebatte verbindet William und Kate eine gemeinsame Liebe zu Sport und Bewegung: Polo, Tennis, Laufen oder Surfen gehören zu ihrem Alltag, den sie auch mit George, Charlotte und Louis teilen. Die Prinzessin legt Wert auf familiennahe Routinen und klare Grenzen, während der Prinz das Tempo dosiert – ein Balanceakt zwischen Adrenalinkick und Verantwortung, der ihre private Dynamik seit Jahren prägt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate besuchen die Churchtown Primary School in Southport, um der Gemeinde nach dem Angriff 2024 beizustehen

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

Getty Images Bei einem Besuch der Long Meadow Cidery spazieren Prinz William und Prinzessin Kate durch die Obstgärten