Shitstorm: Für Darya Strelnikova ist ein Model "nicht curvy"

Darya Strelnikova (33) steht derzeit heftig in der Kritik: In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Pillow Talk" spricht die ehemalige GNTM-Kandidatin über ihre ganz persönliche Definition eines Topmodels – und sorgt damit im Netz für ordentlich Wirbel. In dem Ausschnitt, der nun auf Instagram kursiert, erklärt Darya, wie sie sich ein echtes Topmodel vorstellt und welche Kriterien ihrer Meinung nach erfüllt sein müssen. Ihrer Meinung nach ist ein echtes Topmodel weder "curvy" noch "transgender". Der Clip wird unter anderem von der Seite Trash TV Passion geteilt und löst dort eine Welle an empörten Kommentaren aus, in denen sich viele Nutzer klar gegen Daryas Aussagen positionieren.

In der Podcast-Sequenz macht Darya deutlich, dass sie das offene Casting-Konzept von Germany's Next Topmodel kritisch sieht. "Ich finde es auch schwierig, dass gefühlt auch – und nehmt mir das bitte nicht böse und persönlich, das ist wirklich nur meine Meinung und Perspektive – jeder Hanswurst da mitmachen kann. Dass man das sozusagen für alle zugänglich macht", sagt sie in "Pillow Talk". Anschließend erklärt das Model ihre umstrittene Idealvorstellung: "In meinen Augen, in meiner Welt, in meiner Vorstellung ist ein Topmodel – und versteht mich hier nicht falsch – nicht curvy. Ein Topmodel ist für mich nicht transgender. Ein Topmodel ist für mich schlank, skinny, groß und nicht 1,60." Unter dem Post von Trash TV Passion häufen sich daraufhin wütende Reaktionen wie "Puh ganz üble Aussagen von der" oder "Steinzeit Queen Darya".

Darya wurde durch ihre Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" einem breiten TV-Publikum bekannt und baute sich danach eine Karriere als Influencerin auf. Auf Social Media teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, ihr Privatleben und ihre Projekte, zu denen inzwischen auch der Podcast "Pillow Talk" gehört. Sie spricht dort auch immer wieder offen über persönliche Erfahrungen aus der Modelwelt und Reality-TV-Blase. Ihre direkte Art und klare Wortwahl sorgten in der Vergangenheit bereits mehrfach für Gesprächsstoff – sowohl bei ihren Followern als auch bei anderen Realitystars, mit denen sie online in Kontakt steht oder stand.

Instagram / darya Darya Strelnikova im Dezember 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

Instagram / darya Darya Strelnikova, Februar 2025