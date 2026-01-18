Trennung von Tate McRae: The Kid Laroi turtelt mit Model

The Kid Laroi (22) scheint sein Liebesglück in New York gefunden zu haben: Der Rapper wurde am Freitag gemeinsam mit Model Sophie in den Straßen der Metropole gesichtet, eng aneinander gekuschelt und ganz offensichtlich frisch verliebt. Dick eingepackt in warme Jacken und Hosen spazierten die beiden händchenhaltend durch die Stadt, immer wieder blieben sie stehen, um sich in den Arm zu nehmen. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie The Kid Laroi Sophie einen Kuss auf die Seite ihres Kopfes drückt und seinen Arm fest um ihren Rücken legt, während sie nebeneinander über den Gehweg laufen.

Der neue Auftritt kommt Monate, nachdem The Kid Laroi und seine Ex Tate McRae (22) im Sommer auseinandergegangen sein sollen. Die Kanadierin griff das Thema später musikalisch auf: Ihr Track "TIT FOR TAT" wurde als Antwort auf Larois Song "A COLD PLAY" gedeutet. Im Dezember erklärte Tate im Interview mit Rolling Stone offen, wie sie mit der kreativen Aufarbeitung umgeht. "Was ich verstehen musste, ist, dass er Songs schreiben wird und ich Songs schreiben werde, und das ist unsere Art, uns auszudrücken. Das ist unsere Kunst, das ist unser Job. Und wenn es draußen ist, gehört es nicht mehr mir", sagte sie.

Doch auch Tate geht seit der Trennung nicht einsam durch die Welt. Zuletzt wurde die 22-Jährige häufiger mit Eishockeyprofi Jack Hughes von den New Jersey Devils gesehen, was neue Flirtgerüchte befeuerte. Im Dezember verfolgte sie im Stadion voller Spannung sein Comeback aufs Eis nach einer Verletzung. Was genau zwischen der Popkünstlerin und dem Profisportler läuft, behalten die beiden bislang jedoch für sich.

Anzeige Anzeige

Getty Images The Kid Laroi im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images The Kid Laroi und Tate McRae bei den MTV Video Music Awards 2024 in der UBS Arena in Elmont, New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Tate McRae, Dezember 2025