Prinz Harry vor UK-Gericht: Familien-Reunion bleibt aber aus

Prinz Harry (41) wird in den kommenden Tagen nach Großbritannien fliegen, um sich seinem Verfahren gegen den Verlag der Daily Mail zu stellen – ein Familientreffen mit seinem Bruder, Prinz William (43), und Prinzessin Kate (44) ist dabei praktisch ausgeschlossen. Während Harry in London erwartet wird, führt der Terminkalender von William und Kate sie zeitgleich nach Schottland. Ein Wiedersehen hinter verschlossenen Türen gilt daher als sehr unwahrscheinlich, zumal auch Harrys Vater, König Charles (77), den Januar größtenteils in Schottland verbringt.

In Harrys Prozess geht es um schwerwiegende Vorwürfe: Er und weitere prominente Kläger behaupten, der Verlag habe unrechtmäßige Methoden eingesetzt, darunter das Anheuern von Privatdetektiven, das Abgreifen privater Unterlagen und das Abhören von Gesprächen, um an Informationen zu gelangen. Für zusätzliche Brisanz sorgt der Aspekt der Sicherheit: Nach der zuvor gescheiterten Berufung des Herzogs zur Polizeibegleitung heißt es nun, das Innenministerium habe erstmals seit 2020 wieder eine vollständige Bedrohungsanalyse angeordnet. Zeitgleich wollen Thronfolger William und seine Frau in der National Curling Academy von Stirling die Nationalteams treffen, die sich dort auf die kommenden Olympischen und Paralympischen Winterspiele vorbereiten. Anschließend steht ein Besuch bei einem Handwebstudio und einer unabhängigen Wohltätigkeitsorganisation an, die sich traditionellem Handwerk widmet und kreative Projekte unterstützt.

Das Verhältnis der Brüder gilt seit Jahren als distanziert. Harry lebt mit seiner Frau Meghan (44) und den Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Montecito, USA, und hat sich mit seinen öffentlichen Auftritten und seinen Memoiren weit von der Arbeitsroutine des Königshauses entfernt. William und Kate konzentrieren sich auf ihre repräsentativen Aufgaben, ihre Schwerpunkte in den Bereichen mentale Gesundheit, frühe Kindheit und Sport – und auf den Familienalltag mit ihren drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7). Hinter den Palastmauern wurde zuletzt mit professioneller Unterstützung an Wegen gearbeitet, Spannungen zu entschärfen und künftige Begegnungen besser vorzubereiten. Bei seinem letzten Besuch hatte Harry seinen Vater erstmals seit 19 Monaten getroffen, doch das Hofumfeld will eine Nähe zu laufenden Gerichtsverfahren vermeiden. Auch deshalb soll für die kommende Woche Distanz angesagt sein.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry im Jahr 2017

Getty Images Mitglieder der königlichen Familie gedenken vor Windsor Castle Königin Elizabeth II

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Project Healthy Minds Gala in New York