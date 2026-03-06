Blonder Kurzhaarschnitt: So kannte man Dana Schweiger einst

Dana Schweiger (58) ist heute für ihre langen, braunen Haare bekannt – doch das war nicht immer so. Auf einem Foto, das ihr Ex-Mann Til Schweiger (62) auf Instagram teilte, zeigt sich die Unternehmerin in einem anderen Look. Das Pärchenbild aus dem Jahr 2004 postete der Schauspieler mit den Worten "Flashback 2004" und kommentierte, dass Dana sich "überhaupt nicht verändert" habe. Fast 18.000 Fans versahen den Beitrag mit einem Like und überhäuften vor allem Dana in den Kommentaren mit Komplimenten. "Eine wunderschöne Frau", schwärmte ein User. Auch die gemeinsamen Töchter Luna und Emma reagierten auf den Post: Emma setzte drei rote Herz-Emojis unter das Foto, während Luna "süß" und drei Emojis mit Herzaugen kommentierte.

Besonders auffällig ist Danas Look zu einer früheren Zeit: Mitte der Neunzigerjahre, kurz nach der Hochzeit mit Til, wagte die gebürtige Amerikanerin mehrere Frisur-Experimente. Bei einer Gala in Neuss im Jahr 1998 trug sie eine platinblonde Kurzhaarfrisur – ein radikaler Kontrast zu ihrem heutigen Erscheinungsbild. Erst Anfang der 2000er kehrte sie zu ihrer Naturhaarfarbe zurück und blieb seitdem ihren braunen Haaren treu. Heute trägt die 58-Jährige ihre Haare lang und braun. Von ihrem damaligen Ehemann hat sie sich längst getrennt – die Ehe ging im Jahr 2005 in die Brüche, zehn Jahre nach der Hochzeit Mitte der Neunzigerjahre.

Während Dana mittlerweile wieder in einer Beziehung ist, wie Tochter Luna im Februar 2025 offenbarte, galt Tils Liebesleben in den vergangenen Jahren als turbulent. Nach der Trennung von Dana verliebte sich der 62-Jährige in Melanie Scholz, dann in Model Svenja Holtmann, mit der er zwei Jahre lang liiert war. Es folgten eine fünfmonatige Beziehung mit Fotografin Anne Wilk, eine Liaison mit Regieassistentin Marlene Shirley und eine Beziehung mit Filmproduzentin Francesca Dutton. Zuletzt war er mit Lehrerin Sandra Biehl zusammen. Doch keine dieser Beziehungen hielt für die Ewigkeit.

Instagram / tilschweiger Til Schweiger und Dana Schweiger 2004

Imago Til Schweiger und Dana Schweiger bei der UNESCO Gala in Neuss, 31. Oktober 1998

ActionPress Dana und Til Schweiger bei der Premiere von "Klassentreffen 1.0"