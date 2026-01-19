Dann soll das Serienfinale von "House of the Dragon" kommen

Showrunner Ryan Condal hat den Schlussstrich gezogen: House of the Dragon endet mit Staffel vier – und die finale Runde nimmt bereits Form an. Im Podcast "Escape Hatch" verriet der Chef-Autor, dass die Drehbücher für die letzte Staffel schon in London entstehen, obwohl Staffel drei erst Mitte 2026 anläuft. Fans können das große Finale aktuellen Planungen zufolge 2028 bei HBO erwarten. In Deutschland läuft die Serie nun direkt bei HBO Max, das am 13. Januar 2026 gestartet ist. Zuvor steht aber der nächste Schlagabtausch in Westeros an – mit altbekannten Rivalinnen und neuen Bildern aus der kommenden Staffel.

Bevor die Abschiedstour beginnt, rückt erst einmal Staffel drei in den Fokus: Die neuen Folgen befinden sich in der Post-Produktion und sollen zur Jahresmitte 2026 erscheinen. Inhaltlich bleibt das Prequel weiter eng an George R.R. Martins "Feuer und Blut". Im Zentrum: der erbitterte Machtkampf zwischen Königin Rhaenyra Targaryen, gespielt von Emma D'Arcy (33), und Königin Alicent Hohenturm, verkörpert von Olivia Cooke (32). Während die Schwarzen und die Grünen um den Eisernen Thron ringen, bereitet das Autorenteam parallel das Finale vor, das die Geschichte der Targaryens in einer vierten Staffel zu Ende erzählt. "Wir schreiben bereits an der letzten Staffel", bestätigte Condal im Podcast.

Noch schneller als Drachenfeuer ist jedoch ein neues Kapitel aus dem "Game of Thrones"-Kosmos: "A Knight of the Seven Kingdoms" startet bereits am 18. Januar 2026 bei HBO Max. Die Serie basiert auf der Heckenritter-Novelle und folgt Ser Duncan dem Großen, gespielt von Peter Claffey, und seinem cleveren Begleiter Ei, dargestellt von Dexter Sol Ansell. Anders als die große Schlachtensaga von "House of the Dragon" setzt das Format auf eine kleinere, bodenständigere Geschichte aus Westeros. Für viele Fans ist das ein Wiedersehen mit der Welt von Martin, während sie auf das nächste Kapitel des Targaryen-Dramas warten.

Anzeige Anzeige

Sky Alicent und Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "House of the Dragon"-Cast, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Eve Best, Milly Alcock und Olivia Cooke im Juli 2022