Offiziell: "House of the Dragon" endet mit Staffel vier

Showrunner Ryan Condal hat das Ende von House of the Dragon offiziell besiegelt – Staffel vier wird die letzte. In der aktuellen Folge des Podcasts "Escape Hatch" erzählte der Kreativkopf, dass die Arbeiten an der dritten Staffel zwar noch in der Postproduktion stecken, aber parallel bereits die Autorenzimmer für die vierte Runde laufen. Die dritte Staffel soll im Sommer starten, während Staffel vier nach jetzigem Stand 2028 erwartet wird. Ryan sprach offen darüber, dass das Team nun wisse, worauf es zusteuere und dass man die verbleibende Zeit nutzen wolle, um die Saga kraftvoll zu Ende zu bringen.

Im Podcast beschrieb Ryan, wie anspruchsvoll der Dreh der dritten Staffel gewesen sei und dass die letzten Feinschliffe aktuell laufen. HBO hatte jüngst neue Bilder veröffentlicht, die den Sommerstart zusätzlich befeuern. Gleichzeitig richtet sich der Blick nach vorn: Die Autorinnen und Autoren strukturieren die finalen Kapitel, während das Universum von Westeros weiter expandiert. Bereits am 18. Januar feiert "A Knight of the Seven Kingdoms" Premiere – ein weiteres Spin-off, das von HBO sogar schon um eine zweite Staffel verlängert wurde und den Hunger der Fans nach Geschichten aus der Sieben-Königslande stillen soll.

Dass nun Gewissheit über das Finale besteht, folgt auf Monate, in denen die Frage nach der Zielgeraden im Raum stand. Senderchef Casey Bloys hatte zuletzt betont, die kreativen Macher entscheiden zu lassen, ob sich Staffel vier als natürlicher Schlusspunkt eignet. Ryan, der die Serie seit Beginn prägt, hatte sich stets zurückhaltend geäußert und die kreative Entwicklung in den Vordergrund gestellt. Hinter den Kulissen gilt er als jemand, der eng mit seinem Kernteam arbeitet und Entscheidungen gern im Verbund trifft. Kolleginnen und Kollegen beschreiben die Zusammenarbeit als fokussiert und ruhig, mit klaren Wegen vom Writers’ Room bis ans Set – eine Arbeitsweise, die nun in ein finales Kapitel führt, auf das Cast, Crew und Fans gleichermaßen hinfiebern.

Sky Alicent und Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon"

Getty Images Der "House of the Dragon"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel im Juni 2024

Getty Images Ryan Condal, Produzent von "House Of The Dragon"

