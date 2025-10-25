"House of the Dragon" kehrt mit großem Blutbad zurück

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von House of the Dragon sind abgeschlossen, und Fans der Serie können sich auf eine Fortsetzung der spannenden Targaryen-Saga freuen. Noch gibt es allerdings kein Startdatum, doch vor Mitte 2026 wird die neue Staffel laut Experten wohl nicht erwartet. Im März 2025 begannen die Dreharbeiten und wurden laut Collider Mitte Oktober 2025 beendet. Showrunner Ryan Condal versprach bereits im Vorfeld: "Das wird die beste Staffel bisher!" In Deutschland wird die dritte Staffel erneut beim Sender Sky und dessen Streaming-Dienst WOW verfügbar sein.

Die Ereignisse der neuen Staffel basieren weiterhin auf George R.R. Martins Buch "Feuer und Blut". Die Serie nimmt erneut die Zuschauer mit in den brutalen Machtkampf innerhalb des Hauses Targaryen, der als Drachentanz bekannt ist. Zum Auftakt erwartet die Zuschauer die Seeschlacht an der Gurgel, eine von vier geplanten großen Schlachten. Neben bekannten Gesichtern wie Emma D'Arcy (33), Matt Smith (42) und Olivia Cooke (31) stoßen neue Schauspieler zur Besetzung hinzu. So werden James Norton (40) als Ormund Hohenturm und Tommy Flanagan (60) als Ser Roderick Dustin das Ensemble bereichern. Außerdem schlüpft Annie Shapero in die Rolle der Kriegerin Alysanne Schwarzhain, die auf der Seite von Team Schwarz kämpft.

Hinter den Kulissen bleibt Ryan Condal Showrunner und führt das Werk gemeinsam mit dem Vorlagenautor George R.R. Martin fort, der weiterhin als Produzent tätig ist. Fans dürfen gespannt sein, ob er diesmal weniger kritische Anmerkungen hat, wie sie nach der zweiten Staffel laut wurden. Neben "House of the Dragon" ist übrigens auch das Fantasy-Universum von Game of Thrones in Bewegung: Schon im Januar 2026 startet die neue Serie "A Knight of the Seven Kingdoms", die rund 100 Jahre vor der Mutterserie spielt. Es bleibt also spannend in Westeros!

Sky Alicent und Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon"

Getty Images Olivia Cooke und Emma D’Arcy bei der Premiere von "House of the Dragon" Staffel 2

Getty Images Ryan Condal, Produzent von "House Of The Dragon"

