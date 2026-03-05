LeAnn Rimes spricht offen über Perimenopause und Gesundheit

LeAnn Rimes (43) erlebte im Juni ein außergewöhnliches Missgeschick auf der Bühne, als sich mitten während eines Auftritts die Brücke an ihren Vorderzähnen löste. Die Sängerin musste ihre Performance kurz unterbrechen, rannte zur Seite der Bühne, setzte die Brücke wieder ein und sang dann einfach weiter. "Wenn man mich kennt, weiß man, dass ich eine Menge Zahn-OPs hinter mir habe", erklärte LeAnn danach in einem Instagram-Video. Während des restlichen Konzerts musste sie ihre Zähne immer wieder zurück in Position drücken, um singen zu können. Das Erlebnis bezeichnete die "How Do I Live"-Interpretin als "die epischste Erfahrung überhaupt" und fügte hinzu: "Ich habe normalerweise keine Premieren mehr in meiner Karriere. Das war eine Premiere und hoffentlich auch das letzte Mal."

Nach diesem Vorfall hat LeAnn beschlossen, noch offener über ihre Gesundheit zu sprechen. "Ich liebe es, über Gesundheit zu reden", sagte die 43-Jährige nun in einem Interview mit E! News. "Gesundheit ist so ein großer Teil meines Lebens und immer, wenn ich Menschen auf meine Gesundheitsreise mitnehmen kann, um ihnen zu zeigen, was neu, lustig und cool ist und was für mich funktioniert – bin ich dabei." Aktuell setzt die Sängerin auf Biohacking-Routinen und verbringt Zeit in einer Sauerstoffkammer, nutzt Rotlichttherapie und ist "ständig" in der Sauna. Nach Dreharbeiten für die Serie "9-1-1 Nashville", die donnerstags auf ABC läuft, befindet sich LeAnn gerade in einer Entgiftung, nachdem sie an einem Ort mit Schimmelbefall gefilmt hatte. "Ich bin in der Sauna, nehme alle Bindemittel, mache alle Dinge", erklärte sie.

Besonders wichtig ist der Musikerin, Bewusstsein für ihre Diagnosen zu schaffen. LeAnn leidet an Psoriasis, einer Autoimmunerkrankung, die die Haut betrifft, und befindet sich in der Perimenopause, der Übergangsphase vor den Wechseljahren. "Ich liebe es, über Perimenopause zu sprechen", so die Künstlerin. "Menopause ist ein großartiges Gesprächsthema." Doch die mit den Wechseljahren einhergehende "Gehirnnebel"-Phase, kombiniert mit den Auswirkungen der Schimmelbelastung, machte ihr allerdings zu schaffen – besonders beim Merken ihrer Textzeilen. "Ich halte mitten in einer Szene an und sage: 'Warte mal, worüber habe ich gerade gesprochen?'", berichtete LeAnn, die seit 2011 mit Eddie Cibrian (52) verheiratet ist. Doch die Sängerin nimmt auch solche Momente mit Humor und Gelassenheit.

Getty Images LeAnn Rimes bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville

Getty Images LeAnn Rimes, Musikerin

Fabiano Silva / Getty LeAnn Rimes und Eddie Cibrian beim Maxim Magazine Worldwide Swimwear Collection Launch