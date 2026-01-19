Großes Comeback: Sitcom-Klassiker stürmt Netflix-Charts

Der frühere ProSieben-Hit 2 Broke Girls erlebt auf Netflix ein überraschendes Hoch: Seit die Sitcom neu beim Streamingdienst verfügbar ist, klettert sie in den Charts nach oben und zieht alte wie neue Fans in ihren Bann. Im Mittelpunkt stehen Max, gespielt von Kat Dennings (39), und Caroline, dargestellt von Beth Behrs (40), zwei ungleiche Freundinnen in New York, die pleite, schlagfertig und ehrgeizig an einem gemeinsamen Traum feilen. Schon kurz nach dem Start auf Netflix überschlugen sich die Reaktionen, viele schalteten direkt ein und blieben dran. Die Serie, deren letzte Folge 2017 lief, ist damit zurück im Gespräch und zeigt, wie stark der Nostalgie-Faktor im Streaming-Zeitalter wirkt.

In sechs Staffeln begleitet die Sitcom die beiden Heldinnen durch Jobs, Chaos und Chancen – immer mit dem großen Ziel vor Augen: ein eigenes Cupcake-Geschäft. Jede Episode markiert, wie viel Geld dem Traum bereits näherkommt, während zwischen Tresen, Küche und WG immer neue skurrile Situationen entstehen. Kreativ stecken Michael Patrick King, bekannt durch Sex and the City, und Whitney Cummings hinter dem Format. Auf Rotten Tomatoes verzeichnet "2 Broke Girls" aktuell 64 Prozent Zustimmung vom Publikum und sorgt damit für frischen Rückenwind. Besonders im Fokus steht, dass die Serie ohne Reboot oder Reunion plötzlich wieder Trend ist.

Die Fans feiern die Rückkehr lautstark. Auf Rotten Tomatoes heißt es etwa: "Großartige Serie. Hoffe, sie kehren für eine 7. Staffel zurück". Ein anderer Kommentar bringt den Binge-Faktor auf den Punkt: "Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin zufällig darauf gestoßen und habe alles am Stück geschaut!" Und auch das Zusammenspiel der Stars bekommt Applaus: "Auch wenn einige Witze vielleicht 'vorhersehbar' sind, ist diese Serie insgesamt ein unterhaltsames Vergnügen, bei dem man laut lachen kann. Die Stars der Serie passen perfekt in ihre Rollen. Empfehlenswert!" Im Netz erinnern sich viele an die ProSieben-Ära, posten Lieblingssprüche von Max, schwärmen von Carolines Optimismus und teilen Bilder von selbst gebackenen Cupcakes.

ActionPress/EVERETT COLLECTION, INC. Kat Dennings und Beth Behrs in "2 Broke Girls"

Kat Dennings und Beth Behrs

Getty Images / Jason Merritt Kat Dennings und Beth Behrs bei den "People's Choice Awards"

