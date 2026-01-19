Hugh Bonneville genießt neues Kapitel nach seinem Ehe-Aus

Hugh Bonneville (62) hat schwere Zeiten hinter sich – und spricht nun offen darüber, dass er sich "gesegnet" fühlt, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. Der Schauspieler trennte sich 2023 nach 25 gemeinsamen Ehejahren von seiner Frau Lulu Williams, mit der er Sohn Felix hat. Parallel dazu musste Hugh innerhalb von sechs Jahren den Tod seiner Mutter Patricia, seines Bruders Nigel und seines Vaters John verkraften. Heute geht der Downton Abbey-Star privat und beruflich neue Wege: An seiner Seite ist inzwischen die vegane Influencerin Heidi Kadlecova, mit der er sich bereits strahlend auf dem roten Teppich in New York zeigte.

In der Februar-Ausgabe des Magazins Saga blickt Hugh ehrlich auf die vergangenen Jahre zurück. Besonders der Tod seiner Mutter Patricia im Jahr 2014 habe ihn tief getroffen. Erst später erfuhr er, dass sie für den Geheimdienst MI6 gearbeitet hatte. Die Trauer habe ihn zunächst wie betäubt, erzählte der Schauspieler. Er sei mit der ganzen Organisation der Beerdigung beschäftigt gewesen und habe die Beileidsschreiben erst ein Jahr später gelesen – allein in einem abgelegenen Hotel in Indien, wohin er sie mitgenommen hatte. "Ich habe dort alles gelesen und einfach alles rausgelassen. Das war sehr kathartisch", sagte er dem Magazin. Zwei Jahre nach Patricia starb Bruder Nigel unerwartet im Schlaf, 2020 folgte sein Vater John, der lange an Demenz gelitten hatte. "In meiner Sicht aufs Leben hat mich das fatalistischer gemacht", so Hugh weiter.

Während er privat Schritt für Schritt wieder nach vorne blickt, läuft auch beruflich viel: Hugh steht demnächst im Londoner West End im Aldwych Theatre auf der Bühne und übernimmt in "Shadowlands" die Rolle des Schriftstellers C. S. Lewis. Dass er inzwischen wieder verliebt ist, zeigt er nicht nur in Interviews, sondern auch im Alltag. Mit Heidi wurde er mehrfach händchenhaltend und vertraut in der Öffentlichkeit gesehen, die beiden wirken entspannt und nahbar. Zu "Downton Abbey" bleibt Hugh verbunden, auch wenn er betont, dass seine alte "Kompanie das Gebäude verlassen" habe.

Getty Images Hugh Bonneville bei der New-York-Premiere von "Downton Abbey: The Grand Finale" im Jazz at Lincoln Center, September 2025

Getty Images Hugh Bonneville und Heidi Kadlecová bei der Gala "All the World's A Stage" in Washington, D.C., April 2025

Getty Images Hugh Bonneville und Lulu Williams bei der "Downton Abbey"-Premiere in New York am 16. September 2019