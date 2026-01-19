Im Prozess: Timothy Busfields Schwiegermutter schützt ihn

Timothy Busfield (68) steht in New Mexico wegen schwerer Vorwürfe im Fokus der Justiz: Der Schauspieler und Regisseur, bekannt aus "Thirtysomething" und "The West Wing", sitzt derzeit im Bernalillo County Metropolitan Detention Center in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2022 und 2024 am Set der Serie "The Cleaning Lady" zwei minderjährige Zwillingsjungen unangemessen berührt zu haben. Laut Gerichtsdokumenten, die unter anderem TMZ vorliegen, umfasst die Anklage zwei Fälle von kriminellem sexuellen Kontakt mit Minderjährigen sowie einen Fall von Kindesmissbrauch. Timothy stellte sich am Dienstag, 13. Januar, den Behörden in New Mexico. Nun mischt sich auch seine Familie ein und verteidigt den Schauspieler.

Seine Schwiegermutter Barbara Cowan richtet sich mit einem eindringlichen Brief an den zuständigen Richter und verteidigt Busfields Charakter. Die 89-Jährige nennt ihn darin laut Us Weekly ihren "wirklichen Sohn" und schreibt: "Ich könnte ihn nicht mehr lieben und respektieren, selbst wenn ich ihn selbst geboren hätte." Cowan beschreibt sich als sehr beschützende Mutter, Großmutter und Urgroßmutter, betont aber, ihr Schwiegersohn habe sich um "all ihre kostbaren Kleinen" gekümmert, und die Kinder können es immer "kaum erwarten", Zeit mit ihm zu verbringen. Auch Ehefrau Melissa Gilbert (61) und ihr jüngerer Sohn Michael verfassten Unterstützerbriefe, in denen sie den Richter bitten, Timothy auf dem Weg zum Prozess zu schützen.

Dem Schauspieler drohen nach Angaben des Bezirksstaatsanwalts Sam Bregman bis zu 15 Jahre Haft, falls er in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen würde. "Die Staatsanwaltschaft in Albuquerque nimmt diese Art von Anklagen sehr ernst, so wie wir alle Fälle ernst nehmen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zur Verantwortung zu ziehen", sagte der Anwalt laut Us Weekly. Zu weiteren Details äußerte sich Bregman mit Verweis auf die Rechte aller Beteiligten sowie die "Integrität des Verfahrens" nicht. Timothy selbst hatte die Vorwürfe zuvor in einem Video als völlig haltlos zurückgewiesen.

Anzeige Anzeige

Imago Erste Anhörung von Timothy Busfield in Albuquerque, 15. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Mugshot von Timothy Busfield, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield bei der Verleihung der Golden Nymphs

Wie findet ihr den emotionalen Brief der Schwiegermutter, in dem sie Timothy verteidigt? Rührend und nachvollziehbar – Familie hält zusammen. Eher heikel – wirkt wie Druck auf das Gericht. Ergebnis anzeigen