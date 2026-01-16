Missbrauchsdrama: Timothy Busfield drohen rund 15 Jahre Haft

Timothy Busfield muss sich schweren Vorwürfen stellen: Dem 68-Jährigen drohen nach Angaben des Bezirksstaatsanwalts Sam Bregman bis zu 15 Jahre Haft, sollte er in allen Anklagepunkten für schuldig befunden werden. Der Schauspieler wird beschuldigt, sich in zwei Fällen strafrechtlich unangemessen gegenüber minderjährigen Jungen auf dem Set der Serie "The Cleaning Lady" verhalten zu haben. Zusätzlich wird ihm Kindesmissbrauch zur Last gelegt.

"Die Staatsanwaltschaft in Albuquerque nimmt diese Art von Anklagen sehr ernst, so wie wir alle Fälle ernst nehmen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zur Verantwortung zu ziehen", sagte der Anwalt unter anderem laut Us Weekly und dem Magazin People. Zu Details des Falls äußerte er sich jedoch nicht – mit Hinweis auf die Rechte aller Beteiligten und die "Integrität des Verfahrens". Timothy hatte sich am 13. Januar nach einem gegen ihn erlassenen Haftbefehl selbst der Polizei gestellt, war tags darauf erstmals vor Gericht erschienen und danach ohne Möglichkeit auf Kaution weiter in Gewahrsam gehalten worden. In einem von TMZ veröffentlichten Video bezeichnete der "Field of Dreams"-Star die Anschuldigungen als frei erfunden: "Ich werde diesen Lügen entgegentreten. Sie sind furchtbar. Es sind alles Lügen und ich habe diesen kleinen Jungen nichts angetan", erklärte er darin. Über seinen Anwalt ließ er zudem mitteilen, er habe sich freiwillig einem unabhängigen Lügendetektortest unterzogen und diesen bestanden.

Während Timothy in Untersuchungshaft sitzt, richtet sich der Blick auch auf sein Privatleben. Der Schauspieler ist seit 2013 mit "Unsere kleine Farm"-Star Melissa Gilbert (61) verheiratet, mit der er eine große Patchwork-Familie hat. Eine Sprecherin der Schauspielerin erklärte gegenüber dem Magazin People, Melissa werde auf Wunsch der Anwälte derzeit keine eigenen öffentlichen Statements abgeben. Stattdessen konzentriere sie sich darauf, für die Familie da zu sein: "Melissa steht zu ihrem Mann und unterstützt ihn", hieß es in der Mitteilung.

Anzeige Anzeige

Imago Erste Anhörung von Timothy Busfield in Albuquerque, 15. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield spricht auf dem "Secrets and Lies"-Panel bei der TCA Winter Press Tour 2015 in Pasadena

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield und Melissa Gilbert bei der Eröffnungsparty von "Medea", 2020