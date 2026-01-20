Valentino Garavani hinterlässt milliardenschweres Erbe

Valentino (†93) Garavani ist tot – die Mode-Legende starb am 19. Januar 2026 im Alter von 93 Jahren und hinterlässt ein Milliarden-Erbe. Der Designer, der 1960 in Rom gemeinsam mit seinem engen Vertrauten Giancarlo Giammetti das Haus Valentino gründete, machte aus einer Couture-Adresse eine globale Luxusmacht. Seine Kleider in sattem Rot, seine Liebe zu luxuriösen Stoffen und seine unverwechselbar klassischen Silhouetten prägten über Jahrzehnte Laufstege, Galas und royale Auftritte. Stars wie Elizabeth Taylor (†79) und Naomi Campbell (55) trugen seine Entwürfe, die Marke wurde zum Synonym für Eleganz – und Valentinos Name zum Maßstab für zeitlose Grandezza.

Vom Atelier zur Weltmarke: Valentino SpA steht heute für Couture, Prêt-à-porter, Schuhe, Taschen, Accessoires, Brillen, Parfums und Uhren. Ikonisch wurden die legendären "Valentino Red"-Roben und die "Rockstud"-Linien mit ihren markanten Nieten. 1998 verkauften Valentino und Giancarlo ihr Unternehmen für rund 300 Millionen US-Dollar an HdP aus dem Umfeld von Gianni Agnelli. Inzwischen gehört das Label der katarischen Herrscherfamilie und erwirtschaftet jährlich mehr als 1,45 Milliarden Euro Umsatz. Parfum-Serien wie "Valentino Donna", "Valentino Uomo" und "Born in Roma" erweiterten den Kosmos der Marke und erschlossen eine neue, globale Fanbasis. Für Valentino selbst wird das Vermögen auf etwa 1,3 Milliarden Euro geschätzt – sein ästhetisches Vermächtnis wiegt ohnehin weit mehr als jede Zahl.

Mit seinem Tod trauern Weggefährten aus Mode, Film und Musik um einen Mann, der Schönheit zu seinem Lebensprinzip machte. Freundschaften zu prominenten Musen wuchsen oft aus gemeinsamen Momenten hinter den Kulissen, bei Anproben und auf Reisen zwischen Rom, Paris und New York. Wer Valentino begegnete, erinnert sich an Höflichkeit, Disziplin und die genaue Art, mit der der Designer Stoffe betrachtete und Farben auswählte. Giancarlo galt ihm jahrzehntelang als Anker – beruflich wie privat –, und viele seiner Models sahen in ihm einen Mentor, der zuhören konnte. Diese Nähe, die sich in leisen Gesten zeigte, machte seine Welt aus: ein Kreis, in dem Glamour und Vertrautheit nebeneinander Platz fanden.

Getty Images Valentino Garavani im Jahr 2019

Pascal Le Segretain / Getty Images Giancarlo Giametti und sein Partner Valentino Garavani im "Valentino Fashion House"

Getty Images Valentino Garavani und Gwyneth Paltrow bei der Valentino Haute Couture Show während der Paris Fashion Week 2019