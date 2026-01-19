Nach Playboy: Samira Yavuz über Nackt-Duschen im Dschungel

Samira Yavuz (32) macht ernst: Nach ihrem Playboy-Shooting ist die Reality-TV-Bekannte in Australien gelandet und zieht ab Freitag, 23. Januar, bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in den Dschungel ein. Vom Flughafen in Brisbane ging es für sie direkt ins Hotel, bevor das Camperleben startet. Begleitet von RTL-Kameras räumt Samira dabei gleich mit der Frage auf, die viele Fans beschäftigt: Wie steht sie zum Nackedei-Duschen unter der berühmten Buschbrause? Die Zweifach-Mama antwortet klar und unmissverständlich – und sorgt damit schon vor dem Einzug für Gesprächsstoff.

Im Gespräch mit RTL macht Samira deutlich, dass FKK für sie im Camp nicht infrage kommt. Der Vergleich mit ihrem Nacktauftritt im Playboy gehe aus ihrer Sicht fehl. Das Shooting sei "kontrollierte Ästhetik" gewesen: schön, geplant, mit einem Team, das jedes Detail im Blick hatte. Im Dschungel dagegen herrsche Wildnis statt Set-Perfektion. "Ich hasse das, dass es Menschen gibt, die so sagen: ‘Es ist total egal. Du hast dich für den Playboy ausgezogen, jetzt kannst du da auch im Dschungel mit Melasse in den Haaren duschen gehen", sagt sie zu der Erwartung, nach dem Playboy automatisch blankzuziehen.

Privat ist Samira längst nicht mehr nur Reality-Gesicht, sondern vor allem Familienmensch. Die Influencerin ist zweifache Mutter und teilt ihren Alltag mit Kindern, Karriere und Kameras regelmäßig mit ihren Followern. Schon ihre aktuelle Dschungelcamp-Teilnahme bezeichnete sie zuvor als etwas, womit sie selbst nicht unbedingt gerechnet hätte, während ihr Ex-Partner Serkan (32) lange vom Abenteuer Dschungel träumte. Nun ist sie es, die nach Australien geflogen ist und sich der Dauerbeobachtung stellt. Wie offen sie sich dabei unter der berühmten Dschungeldusche zeigt, werden die Zuschauer ab dem 23. Januar auf RTL und RTL+ sehen.

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Dezember 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin