Nach Trennung: Gleb Savchenko knutscht mit einer Unbekannten

Der Dancing with the Stars-Profi Gleb Savchenko (42) scheint nach der Trennung von Model Brooks Nader (28) nicht lange allein zu sein. Am Sonntag wurde der Tänzer auf einem Bauernmarkt in Studio City, Kalifornien, gesichtet – an seiner Seite eine bisher unbekannte Frau. Die beiden zeigten sich in bester Flirtlaune: Zwischen Einkäufen hielten sie Händchen, tauschten Umarmungen aus und teilten sogar einen Kuss inmitten des geschäftigen Markttreibens. Gemeinsam mit einem weiteren Freund entdeckte das Trio dabei auch eine neue Pflanze für das Zuhause, wie Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Mit diesem romantischen Ausflug heizt Gleb die Gerüchteküche um sein Liebesleben weiter an. Noch am selben Morgen gewährte er seinen Fans auf Instagram einen ganz anderen Einblick: Mit einem Foto seines muskulösen Oberkörpers im Pool von Miami zog er die Blicke auf sich. Erst kürzlich war der Tänzer immer wieder an der Seite von Brooks gesehen worden, seiner Tanzpartnerin aus der vergangenen Staffel der beliebten TV-Show. Offensichtlich haben sich die Wege der beiden getrennt, denn an diesem Wochenende schlug Gleb andere Töne an.

Während ihrer Zeit bei "Dancing with the Stars" sorgten Gleb und Brooks immer wieder für Schlagzeilen. Besonders pikant: Brooks' Schwester Grace erzählte im Podcast "Chicks in the Office", dass der gemeinsame Trailer der beiden am Set regelmäßig gewackelt habe. "Ich kann Ihnen aus erster Hand sagen, dass jedes Mal, wenn ich Brooks' Wohnwagen besucht habe, der Wohnwagen gewackelt hat – jedes einzelne Mal", berichtete sie. Brooks selbst wollte nicht ganz mit der Sprache herausrücken, deutete aber an: "Das mit dem Trailer ist wahrscheinlich der Grund, warum wir nicht gewonnen haben."

Getty Images Gleb Savchenko bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

Getty Images Gleb Savchenko und Brooks Nader im Oktober 2024

Instagram / brooksnader Brooks Nader und Gleb Savchenko