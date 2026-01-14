Dschungelcamp-Steckbrief: Das ist TV-Star Mirja du Mont

Name: Mirja du Mont (49)

Geburtsdatum: 21. Januar 1976

Geburtsort: Celle, Niedersachsen

Bekannt, weil...

Mirja du Mont kann bereits auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Nach ihrer Schullaufbahn am Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium absolvierte sie eine Ausbildung zur veterinärmedizinisch-technischen Assistentin und studierte zeitgleich Psychologie. Es folgte ein weiteres Studium an der Evangelischen Fachhochschule Hannover. Im Jahr 2000 gab sie Schauspieler Sky du Mont (78) das Jawort, mit dem sie ein Jahr später eine Tochter auf der Welt begrüßen durfte. Rund fünf Jahre später wurde der gemeinsame Sohn geboren. Im Jahr 2016 trennten sich Mirja und Sky. Zudem durfte sich die Blondine über die Auszeichnung "Playmate des Monats Januar 2000" freuen. Vor allem in der Fernsehlandschaft konnte sich die zweifache Mama einen Namen machen: Ein Highlight ihrer Karriere war ihr Auftritt im Film "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug", in dem sie das Rotkäppchen spielte. Es folgten kleinere Gastauftritte, wie beispielsweise in der Serie Anna und die Liebe. 2017 trat sie in der Show Dance Dance Dance gemeinsam mit Jo Weil (48) an und zeigte dabei Trainingsdisziplin und Performance-Lust. Es folgten Auftritte bei Das große Promibacken sowie in der ProSieben-Show Die Alm - Promischweiß & Edelweiß, wo sie das einfache Hüttenleben in Südtirol mit allen Höhen und Tiefen mitmachte. In "Showtime of my life – Stars gegen Krebs" setzte sie ein Zeichen, um auf Vorsorge aufmerksam zu machen. Zuletzt mischte sie ab April 2025 bei Die Verräter – Vertraue Niemandem! in der Rolle der Verräterin mit – und gewann die dritte Staffel gemeinsam mit Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (47).

Stärken:

Mirja wirkt ruhig, reflektiert und emotional gefestigt, was ihr hilft, auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Ihre Lebenserfahrung und Reife ermöglichen ihr einen souveränen Umgang mit Konflikten und unterschiedlichen Charakteren im Camp. Zudem zeigt sie Empathie und Teamfähigkeit, hört zu und kann vermitteln, was für ein harmonischeres Zusammenleben sorgt. In Prüfungen und Herausforderungen überzeugt sie durch mentale Stärke, Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, sich ihren Ängsten zu stellen.

Schwächen:

Zu Mirjas möglichen Schwächen könnte gehören, dass ihre ruhige und zurückhaltende Art sie weniger präsent wirken lässt als lautere Mitcamper. In einem Format, das stark von Unterhaltung und Aufmerksamkeit lebt, könnte das dazu führen, dass sie unterschätzt oder übersehen wird. Zudem könnte ihr Harmoniebedürfnis dazu führen, dass sie Konflikten eher ausweicht, statt sie offen auszutragen – obwohl Letzteres das ist, was die Zuschauer sehen wollen.

Anzeige Anzeige

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Mirja du Mont, Schauspielerin

Getty Images Mirja du Mont, 2024