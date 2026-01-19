Wegen Krise mit den Beckhams? Nicola verliert PR-Profi

Familienkrach mit Nachhall in Los Angeles: Nicola Peltz-Beckham (31) hat sich von ihrem prominenten PR-Berater Matthew Hiltzik getrennt – oder umgekehrt, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Laut Berichten war Matthew erst im Juni 2025 ins Team geholt worden, um den Ruf der Schauspielerin und ihres Mannes Brooklyn (26) im andauernden Zwist mit David (50) und Victoria Beckham (51) zu schützen und die öffentliche Deutungshoheit zu sichern. Nun, nur wenige Monate später, ist Schluss. Die Kolumnistin Katie Hind von der Daily Mail zitiert eine Quelle mit den Worten: "Matthew arbeitet nicht mehr mit Nicola und Brooklyn zusammen. Das ist wirklich ein ziemlicher Schlag für sie. Nicola schien es zu genießen, ihre Gefühle über den Streit in der Presse breitzutreten."

Während die eine Seite behauptet, Vater Nelson Peltz habe wegen anhaltend schlechter Presse die Reißleine gezogen, heißt es von anderer Stelle, Matthew sei von Nicolas Provokationen in den sozialen Medien genervt gewesen. "Von außen betrachtet ist Nicola recht forsch geworden, wenn nicht sogar ein wenig besessen davon, es David und Victoria heimzuzahlen. Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen erbärmlich geworden. Es ist zu einer Art 'Er sagt, sie sagt'-Geschichte verkommen", erklärt der Insider, während eine weitere Quelle ergänzt: "Als verwöhnte Kinder reicher Eltern, die nicht wirklich viel zu tun haben und noch nie einen Job hatten, für den sie hart arbeiten mussten, machen sie sich große Sorgen um ihren Ruf. Und dann posten sie ein Foto von sich, wie sie einen Wein für 5000 Pfund trinken. Vielleicht war es genau so etwas, das Matthew satt hatte – wer weiß?"

Zuletzt hatte eine weitere Aktion von Nicola für Aufsehen gesorgt. Anfang des Jahres ließ die Schauspielerin sämtliche Fotos mit Victoria von ihrem Instagram-Account verschwinden. Die glamourösen Aufnahmen, auf denen beide als perfektes Schwiegermutter-Schwiegertochter-Duo posierten, waren plötzlich nicht mehr zu sehen. Auch der Rest der berühmten Familie tauchte dort kaum noch auf. Einzig Brooklyn ist weiterhin auf ihrem Profil präsent, während die übrigen Beckhams verschwanden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicola Peltz Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Anzeige