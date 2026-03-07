Noel Gallagher soll sich von Freundin Sally getrennt haben

Noel Gallagher (58) ist offenbar wieder Single. Der Oasis-Star soll sich von seiner Freundin Sally Mash nach zwei Jahren Beziehung getrennt haben. Die Trennung soll laut The Sun bereits Anfang dieses Jahres vollzogen worden sein. Eine Quelle verriet dem Blatt: "Noel und Sally haben sich Anfang des Jahres getrennt. Es gab nichts Dramatisches, es war einvernehmlich, sie passten einfach nicht zueinander." Trotz des Beziehungsendes sollen die beiden weiterhin in gutem Kontakt stehen. "Noel und Sally sind die besten Freunde geblieben, es gibt kein böses Blut zwischen ihnen", fügte die Quelle hinzu. Noel wurde diese Woche in guter Stimmung ohne Sally in London gesichtet.

Die beiden hatten sich im Jahr 2023 kennengelernt, zwei Jahre nachdem sich der Musiker von seiner zweiten Ehefrau Sara MacDonald scheiden ließ. Sally, die als Event-Managerin arbeitet und einen privaten Mitgliederclub in Chelsea betreibt, war in der Vergangenheit auch im Verkauf von Luxusreisen für wohlhabende Kunden tätig und organisierte VIP-Betreuung für den Fußballclub Queens Park Rangers. Zuletzt wurde das Paar im September gemeinsam gesehen, als sie nach einem Konzert der Oasis-Reunion-Tour im Londoner Chiltern Firehouse feierten.

Sally war Noels erste öffentliche Beziehung seit dem Ende seiner Ehe mit Sara MacDonald, mit der der Musiker die Söhne Donovan und Sonny hat. Zuvor war Noel mit Meg Matthews verheiratet; aus dieser Ehe stammt Tochter Anais. Vor sechs Monaten sorgten Spekulationen rund um Noel und Meg für Schlagzeilen. Auslöser war ein Instagram-Post von Meg, in dem sie eine Story über ihre angeblich erneuerte Freundschaft mit dem Musiker teilte. Ihr knapper Kommentar "Part 2" reichte, um bei Fans die Gerüchteküche brodeln zu lassen. Ob ihre Annäherung etwas mit der Trennung von Sally zu tun hat, ist unklar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Noel Gallagher, Musiker

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Noel Gallagher

Anzeige Anzeige

Getty Images Meg Matthews und Noel Gallagher, 2000