LeBron James will ein Vorbild für jüngere Generationen sein

LeBron James (41) lieferte eine beeindruckende Leistung mit 31 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds beim 141-116-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Atlanta Hawks ab. In seinem ersten Back-to-Back-Spiel der Saison zeigte der Ausnahmeathlet, warum er seit 23 Jahren in der NBA Höchstleistungen erbringt. Nach dem Spiel erklärte der 41-Jährige laut TMZ mit großem Respekt vor dem Sport: "Ich würde die Basketball-Götter nie missachten." Besonders für seine Mitspieler und die jüngere Generation wolle er ein Vorbild sein. Passend dazu zitierte er seinen Lieblingsrapper Jay-Z (56) und sagte: "Wenn du das nicht respektieren kannst, ist deine gesamte Perspektive verrückt, und vielleicht wirst du mich lieben, wenn ich in den Hintergrund trete."

In sozialen Netzwerken sorgte dieses Zitat aus Jay-Zs Song "December 4th" für gemischte Reaktionen. Einige unterstellten LeBron eine einstudierte Inszenierung seiner Worte, andere sahen darin einen möglichen Hinweis auf sein nahendes Karriereende. LeBron äußerte sich dazu jedoch nicht direkt und konzentrierte sich stattdessen auf die Bedeutung harter Arbeit und Entschlossenheit als Schlüssel zu seiner beeindruckenden Karriere. Auch zur Diskussion um einen möglichen Transfer von Austin Reaves (27) bezog er klar Stellung. Obwohl sein langjähriger Freund und Agent Rich Paul dies in einem Interview angedeutet hatte, betonte LeBron, dass diese Meinung ausschließlich Richs Ansicht und nicht seine eigene sei.

Auch abseits des Basketballfelds zeigte LeBron immer wieder seine Liebe zu Mode und popkulturellen Ikonen. Bereits vor wenigen Monaten verriet der NBA-Star in einem Gespräch mit der Designerin Melody Ehsani in "Uninterrupted's The Main Thing", dass sein TV-Stilvorbild Will Smith (57) in der Serie Der Prinz von Bel-Air war. Der Basketballer schwärmte: "Ich dachte immer, er war cool, ein Stadtkind in Beverly Hills, das sein eigenes Ding macht und akzeptiert wird, wie er ist." Farbenfrohe Outfits, Trucker-Kappen und lässige Kombinationen prägten seinen eigenen Stil bis heute.

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James im Spiel der Lakers gegen die Sacramento Kings in der Crypto.com Arena, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z bei einem Spiel der Washington Commanders gegen die Dallas Cowboys in Landover, November 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress "Der Prinz von Bel-Air"-Darsteller Will Smith