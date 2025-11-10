LeBron James' Stilvorbild: Will Smith als "Fresh Prince"

NBA-Star LeBron James (40) hat in einem Gespräch mit der Designerin Melody Ehsani eine interessante Stil-Offenbarung gemacht: Sein TV-Stilvorbild ist niemand Geringerer als Will Smith (57) in der Serie Der Prinz von Bel-Air. In der dritten Folge von "Uninterrupted's The Main Thing" erklärte der Basketballer, wie sehr er von den Outfits des ikonischen Seriencharakters beeindruckt war: Baggy-Jacken, lässige Schuhe und die berühmten Batik-Kombinationen aus Shorts und T-Shirt. Besonders die Trucker-Kappen, die entweder mit hochgeklapptem Schirm oder umgekehrt getragen wurden, hatten es ihm angetan. "Ich dachte immer, er war cool, ein Stadtkind in Beverly Hills, das sein eigenes Ding macht und akzeptiert wird, wie er ist", schwärmte LeBron.

Dass Mode eine große Rolle im Leben des Lakers-Spielers spielt, zeigt sich auch abseits der Nostalgie. LeBron, der vor Spielen und bei Events regelmäßig mit seinen ausgefallenen Outfits Aufmerksamkeit erregt, sorgte jüngst auch bei einem Stream des Content Creators Kai Cenat für Schlagzeilen. Kürzlich präsentierte er dort stolz sein neuestes Mode-Highlight: "Ich habe meine LV-Tasche mit meinem kleinen Labubu mitgebracht", sagte LeBron, was Cenat begeistert als "Okay! Okay!" kommentierte. Auch LeBrons zehnjährige Tochter Zhuri, die mit ihrem Vater und Cenats Freunden beim Stream dabei war, stimmte in die Begeisterung ein und wiederholte mit einem Lächeln: "Mein Labubu."

Während der NBA-Star durch Sport und Mode beeindruckt, hat auch seine Tochter Zhuri eine besondere Rolle im Leben des Basketballstars. Die jüngste Tochter des dreifachen Vaters ist Unternehmerin wie ihr Vater – auch wenn sich das bei ihr vorerst auf Kinderprojekte beschränkt. Doch egal ob Fashion-Auftritte, Streaming-Events oder lockere Familienmomente: LeBron pflegt ein enges Verhältnis zu seinen Liebsten und zeigt regelmäßig, wie sehr er sich von seiner Familie inspirieren lässt. Sein Stil selbst scheint dabei ein generationsübergreifender Mix zu sein, der sowohl die Retro-Einflüsse aus seiner Jugend als auch modernste Fashion-Trends aufweist.

Getty Images LeBron James im Mai 2023

ActionPress "Der Prinz von Bel-Air"-Darsteller Will Smith

Imago Basketballer LeBron James im September 2025 in Shanghai