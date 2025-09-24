LeBron James' stark deformierte Zehen alarmieren Sportfans

LeBron James (40), der Superstar der NBA, sorgt derzeit weniger mit seinen sportlichen Leistungen als mit einem besonderen podologischen Phänomen für Aufregung: Fotos seiner stark deformierten Zehenpartie machen aktuell auf Social Media die Runde und haben sich mittlerweile sogar als Meme verselbstständigt. Insbesondere auf X löste das Bildmaterial Entsetzen und jede Menge Kommentare aus. "Bei seinem Reichtum gibt es keinen Grund, dass seine Füße so aussehen", schrieb etwa ein User verständnislos, während ein anderer sarkastisch hinzufügte: "Diese Zehen werden mich heute Nacht in meinen Albträumen verfolgen."

Die Fotos der berühmten Zehen haben die Diskussionen rund um die Belastungen von Profisportlern im Allgemeinen neu entfacht. Zahlreiche Fans fragen sich, ob der hohe körperliche Einsatz und die spezielle Sportkleidung – oft auf Sponsorenwünsche abgestimmt – derartige Schäden verursachen können. "Hat er sein Leben lang Schuhe getragen, die ihm nicht passen?", wunderte sich zum Beispiel ein Kommentator. Gleichzeitig waren auch verständnisvolle Stimmen zu hören: "Das ist der Preis des Erfolgs. Während wir den Sport genießen, zahlen Spieler mit ihrem Körper", verteidigte ein Fan den langjährigen NBA-Profi, der bekannt dafür ist, immense Summen in seine Fitness und Gesundheit zu investieren.

LeBron, der für viele als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten gilt, hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Rekorde gebrochen und mehrere Meisterschaften gewonnen. Mit über 20 Jahren Profi-Karriere hat der als "King James" bekannte Sportler die Liga nachhaltig geprägt. Privat legt der dreifache Vater großen Wert darauf, viel Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Doch die jüngste Kontroverse zeigt einmal mehr, dass Ruhm nicht nur positive Seiten hat: Die körperlichen Spuren des Erfolgs werden ebenso kritisch beäugt wie die Siege, die ihn einst unantastbar erscheinen ließen.

Imago Basketballer LeBron James im September 2025 in Shanghai

Getty Images LeBron James, Sportler

Getty Images LeBron James, Bryce James, Zhuri James, Savannah James und Bronny James