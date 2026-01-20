Liegen Nerven blank? Samira Yavuz wacht schweißgebadet auf

Reality-Star Samira Yavuz (32) meldet sich mitten in der Nacht aus Australien – kurz bevor für sie das Abenteuer Dschungelcamp starten soll. In einer Instagram-Story schildert die zweifache Mutter, was sie plötzlich aus dem Schlaf riss. "Es ist 12 Uhr nachts. Ich bin um acht ins Bett gegangen", beginnt Samira und wirkt hörbar aufgewühlt. Dann die Schilderung des Moments: Sie sei komplett nass geschwitzt wach geworden, habe "maximal übel geträumt" und im Schlaf "so viele Dinge" wild durcheinander gemischt. "Mein Kopf gibt mir richtiges Kino", sagt die Reality-Darstellerin in die Kamera. Der nächtliche Zwischenfall kommt just zu einer Zeit, in der die Anspannung erfahrungsgemäß steigt.

In ihren Clips wirkt Samira erschöpft, aber gefasst. Sie beschreibt, dass die Träume sie regelrecht überrollt hätten und die Erlebnisse des Tages in ihrer Fantasie zusammenliefen. Was genau sie so beunruhigte, verrät sie nicht, doch die Szene lässt erahnen, wie sehr sie der Countdown auf das Dschungelabenteuer beschäftigt. Der Zeitpunkt passt: Der Jetlag, die ungewohnte Umgebung, der dichte Terminplan und die bevorstehende Herausforderung können den Rhythmus durcheinanderbringen. Dass Samira bereits am frühen Abend einschlief und dann gegen Mitternacht schweißgebadet erwachte, deutet sie selbst als Folge des inneren Kopfkinos.

Samira wurde einem breiten Publikum durch Reality-Formate bekannt und teilt private Momente häufig offen mit ihrer Community. Auf Instagram nimmt die Influencerin ihre Follower regelmäßig mit hinter die Kulissen, von Reisevorbereitungen über Familienalltag bis zu Stimmungsupdates vor großen TV-Terminen. Nähe zu ihren Fans gehört zu ihrem Markenzeichen: Sie greift oft zur Handycam, wenn sie Dinge bewegen, statt nur polierte Postings zu liefern. Gerade vor großen Projekten sucht sie den direkten Austausch und holt sich Zuspruch aus den Kommentaren. Die ehrliche Nacht-Story reiht sich in diese persönliche Art der Kommunikation ein, bei der sie ihre Gedanken ungefiltert teilt, ohne dabei ins Detail zu gehen.

Anzeige Anzeige

Imago Samira Yavuz vor dem Abflug zum Dschungelcamp 2026 in Frankfurt/Main

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz kurz vor dem Dschungelcamp, Januar 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026