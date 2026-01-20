Mit diesen Familienmitgliedern hält Brooklyn Beckham Kontakt

Der Familienstreit in der berühmten Beckham-Familie scheint einen weiteren Höhepunkt erreicht zu haben: Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat in einem öffentlichen Statement einen endgültigen Bruch mit seinen Eltern, David (50) und Victoria Beckham (51), verkündet. Dabei erhob der Hobbykoch schwere Vorwürfe gegen seine Eltern, die seiner Ansicht nach den Fokus eher auf die Marke "Brand Beckham" als auf familiäre Werte legen würden. Trotz des Zerwürfnisses pflegt Brooklyn laut The Sun jedoch weiterhin einen engen Kontakt zu zwei Familienmitgliedern: seiner Großmutter Sandra, Davids Mutter, und seiner anderen Großmutter Jackie, Victorias Mutter.

In seinem emotionalen Statement erklärte Brooklyn, dass vor allem die Planungen für seine Hochzeit im Jahr 2022 zu Spannungen geführt hätten. So habe seine Mutter Victoria ihn damals als "böse" bezeichnet, weil er die Entscheidung traf, seine Großmutter Sandra und die verstorbene Großmutter seiner Frau Nicola Peltz (31), die beide ihre Ehemänner verloren hatten, an ihrem eigenen Tisch zu platzieren. Während dieses Detail die Nähe zu seinen Großmüttern unterstreicht, zeigt sich gleichzeitig ein auffälliger Riss in den Beziehungen zu seinen Eltern und seinen Brüdern Romeo (23) und Cruz (20). Letztere blockierten Brooklyn auf Social Media, während er zu seiner Schwester Harper (14) bisher keine Streitpunkte öffentlich machte.

Brooklyn, der älteste Sohn der Ex-Fußballer- und Designerfamilie, war viele Jahre ein enger Bestandteil der Beckham-Marke und trat regelmäßig bei gemeinsamen öffentlichen Veranstaltungen auf. Doch gerüchteweise sollen bereits früh Differenzen im engsten Familienkreis entstanden sein. Besonders die Verbindung zu seiner Frau Nicola wurde scheinbar von den Beckhams kritisch gesehen, was die Spannungen offensichtlich weiter schürte. Während Brooklyn und Nicola offensichtlich einen Neuanfang ohne die Einflüsse seiner Eltern suchen, bleiben die Beziehungen zu seinen Großmüttern ein wichtiger Anker in einer sonst brüchigen Familienstruktur.

IMAGO / Cover-Images Brooklyn Beckham, September 2025

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025

Instagram/ victoriabeckham Familie Beckham, August 2025