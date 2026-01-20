Nach Samira: Lernt Serkan Yavuz gerade jemand Neues kennen?

In der neuesten Folge seines Podcasts "unREAL" gibt Serkan Yavuz (32) spannende Einblicke in sein aktuelles Liebesleben. Der Reality-TV-Star hatte Sam Dylan (34) zu Gast, der ihn direkt fragte, ob er bei Sams bevorstehender großer Tour mit einer neuen Frau an seiner Seite auftauchen würde. Serkan reagierte prompt und stellte klar, dass das keine Option sei: "Nee, ich werde das nicht so inszenieren. Also wirklich nicht, schon aus Respekt nicht." Auf die Frage, ob er bereits jemanden Neues kennengelernt habe, antwortete er ehrlich: "Nee, aber ich stürze mich auch jetzt nicht sofort in was Neues."

Eine Rückkehr in die Welt der Dating-Formate scheint für Serkan ebenfalls keine Option zu sein. Obwohl er durch seine Reality-TV-Karriere bestens mit einschlägigen Formaten vertraut ist, erklärte er, dass er sich eher nicht als Typ für solche Shows sehe. Dann sorgte Serkan für Lacher: Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass er sich Claudia Obert (64) als Partnerin vorstellen könne. "Das wäre sicher ein chilliges Arrangement", witzelte er gegenüber Sam. Ein wirkliches Interesse an einer neuen Beziehung scheint er aktuell jedoch nicht zu haben.

Bereits vor einer Woche hatte Serkan verraten, worauf er in seiner nächsten Beziehung besonderen Wert legen möchte. In seinem Podcast betonte der Reality-TV-Star, wie wichtig es ihm ist, auch im Familienalltag Zeit zu zweit nicht zu vernachlässigen. "Nur weil man Kinder kriegt, heißt das nicht, dass dein Leben vorbei ist. Man darf sich auch die Zeit nehmen, dass man mal jedes zweite Wochenende zusammen rausgeht und die Seele baumeln lässt. Dann ist mal Oma-Opa-Tag für die Kinder und man schafft mal wieder Momente mit dem Partner", verriet Serkan.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer