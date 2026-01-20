Nicola Peltz-Beckhams Hochzeitskleid war ein Jahr in Planung

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat mit einer öffentlichen Aussage im Netz erneut für Aufsehen gesorgt. In einem mittlerweile viel diskutierten Instagram-Post attackierte der Sohn von Victoria Beckham (51) seine eigene Mutter und warf ihr vor, das Hochzeitskleid seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) in letzter Minute abgesagt zu haben. Angeblich habe Nicola durch diesen Schritt kurzfristig ein neues Kleid organisieren müssen. Dabei war ursprünglich geplant, dass Victoria das Kleid für die luxuriöse Hochzeit des Paares entwirft. Doch nun wieder aufgetauchte Aussagen der Brautmoden-Stylistin Leslie Fremar widersprechen dieser Version: Das Valentino-Kleid, das Nicola letztlich bei der Hochzeit trug, sei laut ihr über ein Jahr hinweg geplant und gefertigt worden.

In einem Vogue-Feature von April 2022 schilderte Bridal-Stylistin Leslie Fremar, dass Nicolas maßgeschneidertes Valentino-Kleid das Ergebnis eines ganzen Jahres an Abstimmungen mit Pierpaolo Picciolis Team war – inklusive zweier Rom-Reisen ins Valentino-HQ und mehrerer Anproben in den USA. Auch Nicola selbst sagte dem Magazin, es sei eine klare Entscheidung gewesen, den Valentino-Chef anzurufen und dass er ihre "erste Anlaufstelle" gewesen sei.

Zuvor hatten Brooklyns Aussagen auf Instagram für Furore gesorgt. In einem explosiven Statement erhob der angehende Koch schwere Vorwürfe gegen seine berühmten Eltern. "Ich habe jahrelang geschwiegen und alles versucht, um diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiterhin die Presse kontaktiert, sodass mir keine andere Wahl blieb, als für mich selbst zu sprechen", schrieb Brooklyn. Dabei beschuldigte er seine Eltern, systematisch Lügen zu verbreiten und seine Beziehung zu Nicola gezielt sabotiert zu haben. Besonders schmerzhaft soll für ihn das Hochzeitswochenende gewesen sein. In seinem Beitrag behauptete Brooklyn, dass Victoria nicht nur das Brautkleid in letzter Minute abgesagt habe, sondern sich auch bei dem ersten Tanz vordrängte. "Sie tanzte sehr unangemessen an mir vor allen. Ich habe mich noch nie so unwohl oder gedemütigt in meinem ganzen Leben gefühlt", gestand Brooklyn.

Getty Images Nicola Peltz Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024