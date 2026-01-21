Brooklyn Beckhams Vorwurf: Fans vermuten Anspielung auf Kim

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat mit seinem jüngsten Instagram-Statement für einen großen Knall gesorgt – und ganz nebenbei einen pikanten Hinweis auf die Liebesgeschichte seines Bruders Romeo Beckham (23) geliefert. In dem mehr als 800 Worte langen Post, in dem Brooklyn schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David (50) und Victoria (51) erhebt, wirft er seiner Mutter vor, Frauen aus seiner Vergangenheit bewusst wieder in das Familienleben zu holen. Fans sind sich nach einem genaueren Blick auf den Text sicher: Gemeint sein könnte Model Kim Turnbull, die Romeo datete, nachdem sie Jahre zuvor mit Brooklyn in Verbindung gebracht worden war – und die seit Kurzem wieder mit Romeo zusammen ist.

Auslöser der Spekulation ist ein einzelner Satz in Brooklyns Statement, das im Netz und in Medien wie dem Mirror gerade im Detail auseinandergenommen wird. "Meine Mum hat wiederholt Frauen aus meiner Vergangenheit in unser Leben eingeladen, auf eine Weise, die offensichtlich darauf abzielte, uns beide unwohl fühlen zu lassen", schreibt Brooklyn dort. In den Augen vieler Beobachter passt diese Formulierung exakt zu Kim: Sie bewegte sich bereits 2015 im gleichen Londoner Freundeskreis wie Brooklyn und Madonnas Sohn Rocco Ritchie (25), 2016 wurden Brooklyn und Kim bei einem gemeinsamen Essen fotografiert, was Dating-Gerüchte auslöste. Fast zehn Jahre später tauchte sie dann als neue Freundin von Brooklyns Bruder Romeo bei Familienevents wieder auf, etwa bei Victorias Paris-Show und Davids Geburtstagsfeier in London. Nach einer Trennung im vergangenen Jahr, öffentlichen Anschuldigungen und einem hitzigen Insta-Statement von Kim inklusive eines deutlichen Kommentars von Romeo, fanden die beiden nun wieder zueinander – und zeigen ihre Reunion seit Anfang Januar 2026 offen auf Instagram.

Nach den schweren Vorwürfen soll Victoria angeblich schon zum Gegenschlag ausgeholt haben. Wie Daily Express berichtete, plante die Designerin bereits kurz darauf rechtliche Schritte gegen ihren ältesten Sohn. Eine Unterlassungsaufforderung an Brooklyn und Nicola sollte als Warnung dienen. Im Hintergrund bereiteten Victoria und David dem Bericht zufolge sogar eine gemeinsame Erklärung vor, um nicht nur ihre Sicht der Dinge klarzustellen, sondern auch die eigene Marke und ihre geschäftlichen Interessen zu schützen.

Getty / Valerie Macon, Getty /Vivien Killilea Collage: Brooklyn Peltz-Beckham und Kim Turnbull

Instagram / romeobeckham Kim Turnbull und Romeo Beckham, Oktober 2025

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week