Festgenommen: Influencer zündet Cristiano-Ronaldo-Statue an

Auf Madeira sorgt ein verstörendes Video für Entsetzen: Ein Mann hat die berühmte Statue von Cristiano Ronaldo (40) in der Inselhauptstadt Funchal am späten Abend in Brand gesetzt, während er sich selbst filmte. Mit einer Flasche Spiritus übergoss er das Denkmal von Kopf bis Fuß, zündete es an und posierte anschließend vor den Flammen. Begleitet wurde die Aktion von lauter Rap-Musik aus einer mitgebrachten Box. Passanten alarmierten die Behörden, die den Mann kurz nach der Tat festnahmen. Das Instagram-Video versah er mit der Botschaft: "Dies ist Gottes letzte Warnung." Die Polizei bestätigte laut Bild die Festnahme vor Ort.

Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie die Flammen an der Bronze hochzüngeln, während der Täter ausgelassen tanzt und obszöne Gesten macht. Der Clip verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken und löste Empörung aus. Laut ersten Informationen hatte der Mann das Feuer mithilfe eines Brandbeschleunigers entfacht. Ob und in welchem Ausmaß die Statue beschädigt wurde, ist noch unklar; Fachleute prüfen, ob die Patina oder Teile der Oberfläche gelitten haben. Ermittler werten derzeit das Video und weitere Handyaufnahmen aus. Der Account des Mannes wurde nach der Festnahme eingeschränkt, doch das Material kursiert weiter auf mehreren Plattformen.

Die Statue ist seit Jahren ein Wahrzeichen für Fans des Fußballstars. Sie steht unweit des CR7-Museums, das Cristiano Ronaldo auf seiner Heimatinsel gewidmet ist – und zieht regelmäßig Touristinnen und Touristen an, die Selfies machen und Trikots mitbringen. Für viele Einheimische ist das Denkmal ein Symbol für den Aufstieg des Kindes der Insel zum Weltstar, das mit seiner Familie bis heute enge Verbindungen nach Madeira pflegt. Besucherinnen und Besucher erzählen oft, dass sie ihren ersten Weg vom Hafen zur Statue nehmen, um Fotos zu schießen und Geschichten über Ronaldos Kindheit im Viertel Santo António zu teilen. Die Promenade rund um das Denkmal gilt als fester Treffpunkt für Fans, die dort vor Spielen Rituale pflegen und Erinnerungen austauschen.

Cristiano Ronaldo, Fußballstar

Cristiano Ronaldo im Trainingscamp von Al-Nassr in Österreich, Juli 2025

Cristiano Ronaldo, Dezember 2024